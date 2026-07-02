पाकिस्तान: तेज बारिश और आंधी से कई हादसे, दो लोगों की मौत, नौ घायल

इस्लामाबाद, 2 जुलाई (आईएएनएस)। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पिछले 24 घंटों के दौरान तेज बारिश और आंधी से जुड़े हादसों में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि नौ अन्य घायल हो गए।

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'डॉन' की रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब रेस्क्यू 1122 के प्रवक्ता फारूक अहमद ने गुरुवार को बताया कि अटॉक में एक दीवार गिरने से दो लोगों की मौत हो गई और तीन लोग घायल हो गए। वहीं, पारा शाहीन बाग इलाके में एक घर की छत गिरने से तीन लोग घायल हो गए।

खुशाब के कायदाबाद इलाके में बिजली गिरने से एक व्यक्ति घायल हो गया। वहीं, सरगोधा में तेज हवा के कारण एक साइनबोर्ड गिर गया, जिससे एक व्यक्ति घायल हुआ।

शेखूपुरा में लकड़ी की बनी छत गिरने से भी एक व्यक्ति घायल हो गया। रेस्क्यू 1122 ने बताया कि उनकी टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंचीं और सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा।

सोमवार को पाकिस्तान मौसम विभाग (पीएमडी) ने कहा था कि जुलाई के पहले हफ्ते में देश में मानसून का नया दौर शुरू होने वाला है। इससे पहले 14 जून को प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (पीडीएमए) ने बताया था कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में तेज आंधी, बिजली गिरने और बारिश से जुड़े अलग-अलग हादसों में कम से कम सात लोगों की मौत हो गई थी और 33 लोग घायल हुए थे।

पीडीएमए की नुकसान आकलन रिपोर्ट के मुताबिक, बन्नू, शांगला और मानसेहरा में हुई इन घटनाओं में मरने वालों में चार पुरुष, एक महिला और दो बच्चे शामिल थे। तेज आंधी और भारी बारिश के कारण कई जगह घरों की दीवारें और छतें गिर गईं, जिससे ये हादसे हुए। जियो न्यूज की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई।

ये घटनाएं उन हादसों के कुछ ही दिनों बाद हुईं, जिनमें खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और तेज हवाओं की वजह से कम से कम दो लोगों की मौत हो गई थी और 31 अन्य घायल हुए थे।

--आईएएनएस

एवाई/वीसी