पाकिस्तान : मुहर्रम के दौरान कराची में बिजली और गैस की कटौती ने बढ़ाई परेशानी, दुकानों के बाहर लगी लाइन

इस्लामाबाद, 26 जून (आईएएनएस)। पाकिस्तान के कराची में गैस और बिजली कटौती की वजह से त्योहार के मौके पर भी लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान की स्थानीय मीडिया की ओर से साझा जानकारी के अनुसार, लोगों को आशूरा के लिए 'सेहरी' और इफ्तार का खाना बनाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

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कराची की बिजली आपूर्ति कंपनी के-इलेक्ट्रिक ने दावा किया है कि उसने मुहर्रम 11 तक कई इलाकों को तय लोडशेडिंग से छूट दी है। हालांकि, पाकिस्तान के अखबार डॉन के अनुसार, कई इलाकों में लोगों को धार्मिक आयोजनों के दौरान बिजली के लिए दूसरे तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ा।

सद्दार, बर्न्स रोड, ल्यारी, क्लिफ्टन, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, फेडरल बी एरिया, उत्तरी कराची, लियाकतबाद, मालिर, कोरंगी, शाह फैसल कॉलोनी, ओरंगी टाउन, केमारी और बलदिया टाउन सहित शहर के बड़े हिस्सों में बुधवार देर रात से लंबे समय तक बिजली कटौती की समस्या देखने को मिली।

हालांकि के-इलेक्ट्रिक ने दावा किया कि बिजली की सप्लाई शेड्यूल के हिसाब से बिना रुके हो रही है लेकिन स्थानीय लोगों ने कई इलाकों में बिजली जाने की शिकायत की।

कराची के कई इलाकों में पहले से ही गैस सप्लाई की कमी थी और कई इलाकों में खासकर इफ्तार के समय गैस की सप्लाई पूरी तरह से गायब हो गई। इसकी वजह से मुहर्रम के दौरान लोगों के लिए खाना बनाना मुश्किल हो गया।

शहर के लगभग हर इलाके में रेस्टोरेंट और नाश्ते की दुकानों से बड़ी संख्या में लोगों ने इफ्तार के लिए खाना खरीदा।

बिजली जाने की वजह से कई लोगों को पानी की कमी का भी सामना करना पड़ा। नलों तक पानी पहुंचाने के लिए बिजली की जरूरत थी, जो कि लंबे समय तक बाधित रही।

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, कराची में गैस और बिजली जाने की शिकायत करने के लिए लोगों ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। शहर के लगभग हर इलाके में रेस्टोरेंट और नाश्ते की दुकानों से बड़ी संख्या में लोगों ने इफ्तार के लिए खाना खरीदा।

बिजली जाने की वजह से कई लोगों को पानी की कमी का सामना करना पड़ा। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, कराची में गैस और बिजली जाने की शिकायत करने के लिए लोगों ने सोशल मीडिया का सहारा लिया।

जफर हसन ने जरूरी दिनों में सेवा की आपूर्ति ना करने के लिए यूटिलिटी सर्विस पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, "क्या उन्हें यह एहसास नहीं है कि लोगों को बिना रुकावट गैस और बिजली मिलनी चाहिए, खासकर धार्मिक दिनों में जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है?"

एक अन्य व्यक्ति ने मुहर्रम से पहले बिना रुकावट सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए यूटिलिटी प्रोवाइडर्स के साथ कोऑर्डिनेट करने में नाकाम रहने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की।

इस महीने की शुरुआत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के हैदराबाद शहर में लोगों को गैस कंपनी के बताए गए नौ घंटे के रोजाना के शेड्यूल के दौरान गैस सप्लाई नहीं मिली, जिससे वहां रहने वाले लोगों, खासकर महिलाओं में चिंता बढ़ गई। उन्हें तेज गर्मी में घर के काम निपटाने में मुश्किल हो रही है।

पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार, सुई सदर्न गैस कंपनी (एसएसजीसी) के शेड्यूल के अनुसार, सुबह, दोपहर और रात में तीन-तीन घंटे गैस सप्लाई होनी चाहिए। हालांकि, हैदराबाद के कई इलाकों के लोगों ने कहा है कि गैस यूटिलिटी कंपनी इस लिमिटेड शेड्यूल के दौरान फ्यूल सप्लाई नहीं कर पाई है।

जिन इलाकों में गैस सप्लाई हुई, उनमें से कुछ इलाकों में लोगों ने बहुत कम प्रेशर की शिकायत की। कम प्रेशर की वजह से खाना बनाना लगभग नामुमकिन हो गया था। लोगों के अनुसार, तय समय पर गैस पाइपलाइन में सिर्फ 15-20 मिनट तक हवा आती है, उसके बाद गैस आने लगती है।

लतीफाबाद के एक निवासी ने शिकायत की, "हम अपने गैस बिल में हवा के लिए पैसे दे रहे हैं जबकि एक बार का खाना बनाने के लिए हमें किचन में घंटों बिताने पड़ते हैं।"

--आईएएनएस

केके/पीएम