पाकिस्तान: बीएलए का दावा, हमले में 45 से अधिक पाक सैनिकों को मार गिराया

क्वेटा, 17 जुलाई (आईएएनएस)। बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के मस्तुंग जिले में पाकिस्तानी सैन्य काफिले पर हुए हमले की जिम्मेदारी लेते हुए दावा किया है कि इस हमले में 45 से अधिक सुरक्षाकर्मी मारे गए और दर्जनों अन्य घायल हुए हैं।

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बीएलए के प्रवक्ता जीयंद बलोच ने जारी बयान में कहा कि गुरुवार को मस्तुंग के खड़कूचा इलाके में संगठन की 'फतह स्क्वाड' इकाई ने यह हमला किया। उन्होंने इसे "सुनियोजित और तीव्र अभियान" बताया।

प्रवक्ता के अनुसार, संगठन ने उन बसों के काफिले को निशाना बनाया, जिनमें पाकिस्तानी सेना के जवान, उनकी सुरक्षा में तैनात कर्मी और घटना के बाद मौके पर पहुंची सैन्य टुकड़ियां मौजूद थीं।

बयान में कहा गया, "अब तक मिली जानकारी के अनुसार, इस अभियान में कब्जाधारी सेना के 45 से अधिक जवान मारे गए हैं और दर्जनों अन्य घायल हुए हैं। मौजूदा युद्धक्षेत्र की स्थिति को देखते हुए मृतकों की संख्या में और बढ़ोतरी की संभावना है।"

हालांकि, पाकिस्तानी अधिकारियों ने सैन्य काफिले पर हमले की पुष्टि की है, लेकिन हताहतों की संख्या को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है।

स्थानीय सूत्रों के हवाले से 'द बलूचिस्तान पोस्ट' ने बताया कि मस्तुंग के खड़कूचा इलाके में गुरुवार को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कथित गोलीबारी में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि चार बच्चों समेत 11 अन्य घायल हो गए।

यह घटना सैन्य काफिले पर हुए हमले के बाद क्षेत्र में बढ़े तनाव के बीच हुई।

इस महीने की शुरुआत में भी बीएलए ने बलूचिस्तान के ग्वादर जिले के जिवानी क्षेत्र में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के एक शिविर पर हमले की जिम्मेदारी ली थी। संगठन ने दावा किया था कि इस हमले में 30 से अधिक सुरक्षाकर्मी मारे गए और कई अन्य घायल हुए।

बीएलए के प्रवक्ता जीयंद बलोच के अनुसार, यह हमला जिवानी के पनवान इलाके में हुआ, जहां संगठन की 'मजीद ब्रिगेड' के एक सदस्य ने विस्फोटकों से भरे माजदा वाहन को कोस्ट गार्ड्स के शिविर में घुसाकर विस्फोट कर दिया।

बयान में कहा गया था कि शक्तिशाली विस्फोट के कारण कोस्ट गार्ड्स का किलेबंद शिविर पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गया।

हाल के दिनों में बलूचिस्तान में बलूच सशस्त्र संगठनों द्वारा पाकिस्तानी सेना और पुलिस बलों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, जिनमें सुरक्षा बलों को भारी नुकसान पहुंचने के साथ-साथ बुनियादी ढांचे को भी क्षति पहुंची है।

--आईएएनएस

डीएससी