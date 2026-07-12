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पहली छमाही में चीन की अर्थव्यवस्था स्थिरता के साथ गुणवत्ता की ओर अग्रसर

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 12, 2026, 12:22 PM
पहली छमाही में चीन की अर्थव्यवस्था स्थिरता के साथ गुणवत्ता की ओर अग्रसर

बीजिंग, 12 जुलाई (आईएएनएस)। 12 जुलाई को चीनी राष्ट्रीय विकास एवं सुधार आयोग के राष्ट्रीय सूचना केंद्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस वर्ष की पहली छमाही में ऑफलाइन खरीदारी क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही में साल-दर-साल 5.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई, और उपभोग में सुधार की प्रवृत्ति जारी रही।

रणनीतिक उभरते उद्योगों से संबंधित पेटेंट स्वीकृतियों की संख्या में 15.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और मानवाकार रोबोट जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में पूंजी निवेश की राशि में 118.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो उच्च-गुणवत्ता वाले आर्थिक विकास के नवाचार इंजन की बढ़ती ताकत को दर्शाता है।

ऑफलाइन उपभोग के बड़े आंकड़ों से पता चलता है कि जनवरी से जून तक ऑफलाइन उपभोग भुगतान राशि में साल-दर-साल 2.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसमें वस्तु उपभोग में 4.0 प्रतिशत और सेवा उपभोग में 0.8 प्रतिशत की वृद्धि शामिल है।

इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की मांग अपेक्षाकृत अधिक रही, जिसमें 9.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। संस्कृति-पर्यटन से संबंधित परिवहन और खानपान उपभोग की गर्मी लगातार बनी रही, जिसमें क्रमशः 6.1 प्रतिशत और 4.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

इस वर्ष की शुरुआत से, उच्च-तकनीकी क्षेत्रों में निवेश की गर्मी लगातार बढ़ी है। जनवरी से जून तक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मानवाकार रोबोट जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में पूंजी निवेश की राशि में साल-दर-साल 118.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि कम्प्यूटेशनल पावर जैसे क्षेत्रों में डिजिटल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के ठेका मूल्य में 23.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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