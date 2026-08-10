पीएम तकाइची और ओमान के सुल्तान ने होर्मुज स्ट्रेट में बिना किसी अतिरिक्त लागत के सुरक्षित नेविगेशन पर की चर्चा

टोक्यो, 10 अगस्त (आईएएनएस)। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने सोमवार को ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक से टेलीफोन पर बात की। बातचीत के दौरान उन्होंने होर्मुज स्ट्रेट में जल्द से जल्द बिना किसी अतिरिक्त लागत के स्वतंत्र और सुरक्षित नेविगेशन बहाल करने की मांग की।

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बातचीत के दौरान तकाइची ने इजरायल के आसपास के तनावपूर्ण हालात को कम करना जरूरी बताया और इसके लिए माहौल बनाने की जापान की हर मुमकिन कोशिश की इच्छा भी जाहिर की। दोनों नेताओं ने लगभग 20 मिनट तक बात की।

पीएम तकाइची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "आज शाम 5:00 बजे, मैंने ओमान के सुल्तान हैथम के साथ टेलीफोन पर बात की, अप्रैल के बाद से यह हमारी दूसरी बातचीत थी। मैंने इस बात पर जोर दिया कि जैसे-जैसे ईरान के आसपास के हालात एक अहम मोड़ पर पहुंच रहे हैं, यह जरूरी है कि जल्द से जल्द तनाव कम किया जाए और अमेरिका-ईरान के बीच हुए ज्ञापन समझौते के हिसाब से अलग-अलग मुद्दों को लगातार हल किया जाए, जिसमें परमाणु क्षमता का मुद्दा भी शामिल है। मैंने यह भी कहा कि जापान इसके लिए जरूरी माहौल बनाने की मुमकिन डिप्लोमैटिक कोशिश करता रहेगा।"

सुल्तान हैथम बिन ने ईरान के साथ ओमान की बातचीत की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी दी। पीएम तकाइची ने होर्मुज स्ट्रेट सहित इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए ओमान के साथ काम करने के लिए जापान की तैयारी बताई।

जापान की प्रधानमंत्री ने लिखा, "मैंने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट में जल्द से जल्द 'बिना किसी अतिरिक्त लागत के स्वतंत्र और सुरक्षित नेविगेशन' को बहाल करना बहुत जरूरी है और इसे हासिल करने के लिए, स्ट्रेट का इस्तेमाल करने वाले देशों सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ पूरी तरह से चर्चा करना जरूरी है। जवाब में, सुल्तान हैथम ने ईरान के साथ बातचीत की मौजूदा स्थिति के बारे में बताया और ओमान की स्थिति बताई।"

उन्होंने आगे कहा, "यह भरोसा दिया गया कि होर्मुज स्ट्रेट के बारे में उन देशों के साथ बातचीत की जाएगी जो इस स्ट्रेट का इस्तेमाल करते हैं और संबंधित देशों के विचारों का सम्मान करने का वादा किया गया। हम होर्मुज स्ट्रेट सहित इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए ओमान के साथ मिलकर काम करना जारी रखना चाहते हैं।"

दोनों नेताओं के बीच यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने को लेकर बातचीत में रुकावट बनी हुई है।

होर्मुज स्ट्रेट फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। यह दुनिया के सबसे जरूरी ऊर्जा कॉरिडोर में से एक है, जो खाड़ी के बड़े प्रोड्यूसर्स से तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस (एलएनजी) एक्सपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक ले जाता है।

--आईएएनएस

केके/एबीएम