पीएम मोदी सेशेल्स से स्वदेश के लिए रवाना, नवशक्ति विनयगर मंदिर में पूजा और महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि

विक्टोरिया, 29 जून (आईएएनएस)। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीन दिवसीय दौरे को पूरा करने के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। सेशेल्स दौरे के आखिरी चरण में पीएम मोदी ने महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। इससे पहले उन्होंने नवशक्ति विनयगर मंदिर में पूजा-अर्चना की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सेशेल्स के पीस पार्क में महात्मा गांधी की मूर्ति पर फूल चढ़ाए और उनका स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुए भारतीय समुदाय के लोगों से भी बात की। तिरंगा लिए हुए भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए 'मोदी मोदी' और 'भारत माता की जय' के नारे लगाए।
पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी कई तस्वीरें बी शेयर की हैं। उन्होंने पोस्ट में लिखा, "विक्टोरिया के पीस पार्क में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। बापू के आदर्श पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, जो लोगों को शांति, न्याय और इंसानी सम्मान की तलाश में एकजुट करते हैं। उनके विचार एक बेहतर दुनिया के लिए हमारी मिलकर की जाने वाली कोशिशों को प्रेरित करते रहते हैं।"
इससे पहले पीएम मोदी ने नवशक्ति विनयगर मंदिर में पूजा-अर्चना की। उन्होंने मंदिर के बाहर एकजुट हुए भारतीय समुदाय के लोगों से भी बात की। पीएम मोदी ने तस्वीर साझा कर एक्स पर लिखा, "विक्टोरिया में अरुलमिगु नवशक्ति विनयगर मंदिर में प्रार्थना की, जो सेशेल्स का प्रमुख हिंदू मंदिर है। भगवान श्री गणेश सभी को बुद्धि, शक्ति और समृद्धि प्रदान करें।"
वहीं भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की तस्वीरें साझा कर प्रधानमंत्री ने लिखा, "मैं सेशेल्स हिंदू कोविल संगम की अरुलमिगु नवशक्ति विनयगर मंदिर बनाने और सेशेल्स में भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के अलग-अलग पहलुओं को लोकप्रिय बनाने के प्रयासों के लिए सराहना करना चाहूंगा।"
पीएम मोदी के मंदिर पहुंचने से पहले वहां उनका इंतजार कर रहे भारतीय समुदाय के लोगों ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे के लिए बड़ी तैयारी की गई है, जो सेशेल्स के 50वें नेशनल डे सेलिब्रेशन के साथ हो रहा है।
भारतीय समुदाय के एक सदस्य ने कहा, "हमें बहुत खुशी है कि प्रधानमंत्री मोदी 50वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यहां आ रहे हैं। सारे इंतजाम हो गए हैं। हम मंदिर में उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करेंगे और दुआ करेंगे कि वे भारत के लोगों की सेवा करते रहें। हमने उनके स्वागत के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया है।"
भारतीय समुदाय की एक और सदस्य शशि ने कहा, "सेशेल्स में भारतीय समुदाय पीएम मोदी के दौरे को लेकर बहुत उत्साहित है। हमें उनका स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। भारत और सेशेल्स के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंध हैं और हम उनके दौरे के दौरान इस संबंध को और मजबूत करने की उम्मीद करते हैं।"
भारतीय समुदाय की एक और सदस्य धनलक्ष्मी ने कहा कि वह प्रधानमंत्री के दौरे से सम्मानित महसूस कर रही हैं। उन्होंने कहा, "मैं कई पहलों पर सरकार के साथ मिलकर काम करती हूं। हमें यह भी उम्मीद है कि भारत और सेशेल्स के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को देखते हुए, भारत सरकार मंदिर के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में मदद करेगी।"
इस बीच, सेशेल्स का राष्ट्रीय दिवस समारोह परेड के साथ शुरू हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। सेशेल्स के सैनिक अपने नेशनल फ्लैग के साथ एयरक्राफ्ट से पैराशूट से वेन्यू में उतरे और लोग जोश के साथ देश की आजादी की 50वीं सालगिरह मना रहे थे। पीएम मोदी शनिवार को सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी के निमंत्रण पर सेशेल्स पहुंचे थे।
--आईएएनएस
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