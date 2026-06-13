पीएम मोदी पहुंचे फ्रांस, राष्ट्रपति मैक्रों से होगी मुलाकात; 'भारत इनोवेट्स 2026' का करेंगे उद्घाटन

नीस, 13 जून (आईएएनएस)। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के नीस शहर पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से रविवार को खास मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी फ्रांस में जी7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके साथ ही फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ मिलकर 'भारत इनोवेट्स 2026' का उद्घाटन करेंगे।

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विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि इस दौरे से खास क्षेत्रों में भारत-फ्रांस के बीच सहयोग को और मजबूत करने का मौका मिलेगा। भारत और फ्रांस साल 2026 को ‘ईयर ऑफ इनोवेशन’ के तौर पर मनाएंगे। इस वजह से, इनोवेशन के क्षेत्र में खास फोकस होगा।

विदेश मंत्रालय ने बताया कि ‘भारत इनोवेट्स’ इवेंट भारत के इनोवेशन इकोसिस्टम को दिखाएगा और स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को अपने कटिंग-एज सॉल्यूशन और प्रोडक्ट्स पेश करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देगा।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीरें साझा कर लिखा, "नीस पहुंच गया। नीस के अलावा, इस फ्रांस दौरे में एवियन और पेरिस में कार्यक्रम शामिल हैं। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय एंगेजमेंट होंगे, जिनका मकसद मुख्य विकास साझेदारों के साथ भारत की दोस्ती को बेहतर बनाना होगा। मैं कल (रविवार को) राष्ट्रपति मैक्रों से मिलने और ‘भारत इनोवेट्स’ में शामिल होने का इंतजार कर रहा हूं।"

विदेश यात्रा पर रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने बताया कि वह 13 से 18 जून तक राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के बुलावे पर स्लोवाकिया का दौरा करेंगे।

इस साल फरवरी में फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों भारत दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने एआई शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंने पीएम मोदी से भी मुलाकात की और दोनों देशों में सहयोग को गहरा करने पर चर्चा की।

पीएम मोदी ने बताया कि भारत के रणनीतिक दृष्टिकोण में फ्रांस की एक खास जगह है। इस साल की शुरुआत में, राष्ट्रपति मैक्रों भारत आए थे और हमने दोनों देशों के संबंधों को एक खास वैश्विक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। अब मैं नीस में राष्ट्रपति मैक्रों से मिलूंगा।

पीएम मोदी और मैक्रों इस दौरान दोनों देशों के बीच फरवरी से हुए विकास की समीक्षा करेंगे और दोनों देशों के सहयोग में अगले चरण की रूपरेखा तैयार करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह फ्रांसीसी राष्ट्रपति के साथ आपसी हितों के जरूरी वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने का इंतजार कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री नीस में 14 जून को राष्ट्रपति मैक्रों के साथ 'भारत इनोवेट्स 2026' का उद्घाटन करेंगे। नीस के बाद वह स्लोवाकिया का दौरा करेंगे। वह 1993 में आजादी के बाद से स्लोवाकिया की आधिकारिक यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे।

इस ऐतिहासिक दौरे पर शीर्ष नेतृत्व दोनों देशों के संबंधों में मजबूती लाने पर जोर देंगे। स्लोवाकिया के दौरे को लेकर पीएम मोदी ने कहा, "मैं ब्रातिस्लावा में राष्ट्रपति पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के साथ बातचीत करने का इंतजार कर रहा हूं। मुझे स्लोवाक बिजनेस लीडर्स से बातचीत करने का भी मौका मिलेगा। भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते के रफ्तार को आगे बढ़ाते हुए, यह दौरा यूरोपीय संघ के साथ हमारी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा, जिसका स्लोवाकिया एक जरूरी और अहम सदस्य है।"

--आईएएनएस

केके/डीएससी