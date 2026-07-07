पीएम मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो ने शांतिपूर्ण हिंद-प्रशांत के लिए प्रतिबद्धता दोहराई: विदेश मंत्रालय

जकार्ता, 7 जुलाई (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने वैश्विक और बहुपक्षीय हितों पर विचारों का आदान-प्रदान किया, साथ ही शांतिपूर्ण और समृद्ध हिंद-प्रशांत के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

Read More

मीटिंग के बाद, विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी, "दोनों नेताओं ने भारत-इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी के पूरे दायरे की समीक्षा की, जिसमें व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री सहयोग, ऊर्जा, स्वास्थ्य सुविधा और फार्मा, स्पेस, जरूरी मिनरल्स और रेयर अर्थ्स, संस्कृति, पर्यटन और लोगों के बीच बातचीत शामिल है।"

विदेश मंत्रालय ने कहा, "दोनों नेताओं ने वैश्विक और बहुपक्षीय हितों के मुद्दों पर भी चर्चा की और हिंद-प्रशांत में शांति और खुशहाली के लिए अपने साझा प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की।"

विदेश मंत्रालय के अनुसार, दोनों पक्षों ने कई द्विपक्षीय दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया, जिसमें समुद्री सुरक्षा, स्पेस सहयोग, रक्षा, स्टील सप्लाई चेन, रेयर अर्थ्स, स्वास्थ्य, कृषि और विज्ञान और तकनीक आदि शामिल हैं।

इसमें आगे कहा गया, "ये समझौते खास क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेंगे और व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने में मदद करेंगे।"

इस बीच, राष्ट्रपति सुबियांतो ने प्रधानमंत्री मोदी को देश का सबसे बड़ा सम्मान, 'बिनटांग अदिपुर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया' देने की घोषणा की।

'बिनटांग अदिपुर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया' की शुरुआत 1959 में हुई थी। यह दक्षिण-पूर्व एशियाई देश द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा नागरिक और सैन्य सम्मान है, जो असाधारण सेवा को मान्यता देता है।

यह पीएम मोदी को दुनिया भर में दिए गए सबसे बड़े सम्मानों की बढ़ती लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया।

विदेश मंत्रालय ने तस्वीरें साझा कर लिखा, "भारत-इंडोनेशिया की दोस्ती को समर्पित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने 'बिनटांग अदिपुर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया' मेडल ऑफ ऑनर दिया। यह रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया का सबसे बड़ा सम्मान है।"

इसमें आगे कहा गया, "यह भारत-इंडोनेशिया दोस्ती को मजबूत करने और इंडोनेशिया की एकता, निरंतरता और खुशहाली को आगे बढ़ाने में पीएम की लीडरशिप के लिए दिया गया है। पीएम ने यह सम्मान भारत के लोगों और भारत और इंडोनेशिया के बीच दोस्ती के पक्के संबंधों को समर्पित किया।"

इससे पहले, पीएम मोदी का जकार्ता में एक जबरदस्त स्वागत हुआ, क्योंकि उन्होंने इंडोनेशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की, जिसका फोकस आपसी संबंधों को मजबूत करना था।

--आईएएनएस

केके/पीएम