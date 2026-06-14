पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने नीस में विला केर्लियोस का किया दौरा

नीस, 14 जून (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने रविवार को फ्रांस के नीस में विला केर्लियोस का दौरा किया। दोनों नेता विला केर्लियोस में घूमते हुए हल्की-फुल्की बातचीत करते नजर आए।

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इससे पहले, पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों ने नीस में 'भारत इनोवेट्स 2026' इवेंट का उद्घाटन किया।

कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी ने कहा कि भारत में सुधार की रफ्तार बिना रुके जारी रहेगी और कहा कि देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम और बढ़ने के लिए तैयार है। उन्होंने भारत के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के तौर पर उभरने पर जोर दिया और दुनिया भर के इनोवेटर्स को वैश्विक चुनौतियों के लिए तकनीकी समाधान बनाने में भारत के साथ मिलकर काम करने के लिए बुलाया।

प्रधानमंत्री ने कहा, “भारत में स्टार्टअप्स की संख्या बढ़ती रहेगी, क्योंकि देश सुधारों और इनोवेशन से चलने वाले विकास के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने पिछले 12 सालों में एक मजबूत इनोवेशन सिस्टम बनाया है और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है।”

उन्होंने कहा, “पिछले 11-12 सालों में भारत ने इनोवेशन के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम बनाया है। पेटेंट फाइलिंग से लेकर इनक्यूबेशन नेटवर्क तक और स्टार्टअप इंडिया से लेकर नीतियों के समर्थन तक, यह पूरी यात्रा मिशन मोड में आगे बढ़ी है।”

वहीं, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने 'भारत इनोवेट्स' में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी को फ्रांस के लिए बहुत सम्मान की बात बताया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को भारत के नेता के तौर पर 12 साल पूरे करने पर बधाई भी दी और दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने में उनकी भूमिका की सराहना भी की।

इवेंट से पहले पीएम मोदी ने भारत, फ्रांस और कई दूसरे देशों के कुछ खास निवेशकों और वेंचर कैपिटल लीडर्स से बातचीत की। बाद में, भारत के प्रधानमंत्री नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे, जिसके दौरान दोनों नेता अपने द्विपक्षीय संबंधों के पूरे स्पेक्ट्रम की समीक्षा करेंगे।

पीएम मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के आमंत्रण पर आधिकारिक दौरे के लिए शनिवार को नीस पहुंचे। फ्रांस के उच्च शिक्षा, शोध और अंतरिक्ष मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट; फ्रांस में एल्प्स-मैरीटाइम्स प्रीफेक्चर के महासचिव पैट्रिक अमौसौ-एडेबल; भारत में फ्रांस के राजदूत थिएरी मथौ और नीस के मेयर एरिक सियोटी, पीएम मोदी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे।

फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला भी पीएम मोदी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे।

--आईएएनएस

केके/डीकेपी