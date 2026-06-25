पीएम मोदी ने वेनेजुएला भूकंप में हुई मौतों पर जताया दुख, ट्रंप बोले- 'शुरुआती रिपोर्ट अच्छी नहीं'

काराकस, 25 जून (आईएएनएस)। वेनेजुएला में एक के बाद एक लगातार दो शक्तिशाली भूकंप आए, जिससे भारी तबाही मची है। इस घटना में जानमाल का भी भारी नुकसान हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वेनेजुएला भूकंप के बाद की तबाही को लेकर दुख जताया। इसके अलावा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तबाही की शुरुआती रिपोर्ट को लेकर अच्छे संकेत नहीं दिए हैं।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, वेनेजुएला में आए भयंकर भूकंप से हुई तबाही से बहुत दुखी हूं। भारत के लोगों की ओर से मैं वेनेजुएला की सरकार और लोगों के प्रति, खासकर उन परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है।

प्रधानमंत्री ने आगे लिखा, "हम घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करते हैं और इस मुश्किल समय में सभी प्रभावित लोगों के साथ खड़े हैं। भारत हर मुमकिन मदद देने के लिए तैयार है।"

वहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, "वेनेजुएला के महान लोगों पर अभी-अभी आए दो बड़े भूकंप बहुत बड़े हैं और इनसे बहुत ज्यादा मौतें हुई हैं। अमेरिका मदद के लिए तैयार है। मैंने सरकार की सभी एजेंसियों को जल्दी से तैयार होने का निर्देश दिया है। हम अपने नए और अच्छे दोस्तों के लिए वहां मौजूद रहेंगे। शुरुआती रिपोर्ट अच्छी नहीं हैं।"

यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (यूएसजीएस) ने चेतावनी दी है कि इस आपदा में आखिरकार 10,000 से 100,000 लोगों की जान जा सकती है। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के रिपोर्टरों ने काराकस में अपने घरों की खिड़कियों के हिलने और बुकशेल्फ गिरने की खबर दी। सोशल मीडिया पर चल रही तस्वीरों में काराकस की सड़कों पर कई गिरे हुए घर दिखे।

यूएसजीएस ने बुधवार शाम 2204 जीएमटी पर 7.1 तीव्रता के भूकंप की खबर दी। इसके ठीक एक मिनट बाद 7.5 तीव्रता का और भी तेज भूकंप आया। दोनों झटके काराकस से लगभग 160 किलोमीटर पश्चिम में समुद्र किनारे के शहर मोरोन के पास आए।

भूकंप 10 किलोमीटर की गहराई पर थे, जिससे उनका खतरनाक असर और बढ़ सकता है। वेनेजुएला के गृह, न्याय और शांति मंत्री डियोसडाडो कैबेलो ने कहा कि तेज भूकंपों से देश भर के शहरों में नुकसान हुआ है।

कैबेलो ने कहा कि काराकास मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के पूर्वी हिस्से में कई इमारतें गिर गईं, लेकिन उन्होंने मरने वालों या घायलों के बारे में तुरंत कोई जानकारी नहीं दी।

कैबेलो ने वेनेजुएला के लोगों से आने वाले घंटों में इमारतों के अंदर रहने से बचने की अपील की। तेज झटकों के खतरे के कारण इमारतें और गिर सकती हैं, इसलिए लोगों को घरों से बाहर रहने की अपील की गई है। इसके साथ ही, उन्होंने लोगों से शांत रहने और देश के भूकंप के बाद के हालात से निपटने में एकजुट रहने की अपील की।

इस बीच, कोलंबियाई मीडिया ने बताया कि भूकंप पड़ोसी कोलंबिया के कई शहरों में भी तेजी से महसूस किया गया। यूएसजीसए ने कहा कि इन दोनों भूकंपों से बड़ी संख्या में लोगों के मरने और बहुत ज्यादा नुकसान होने की संभावना है।

--आईएएनएस

केके/पीएम