पीएम मोदी ने स्लोवाकिया के नेताओं को तोहफे में थेवा मोटिफ, कफलिंक समेत अन्य पारंपरिक चीजें भेंट की

नई दिल्ली, 19 जून (आईएएनएस)। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में फ्रांस और स्लोवाकिया का दौरा पूरा किया। पीएम मोदी ने फ्रांस में जी-7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री दो दिवसीय दौरे पर पहली बार बतौर पीएम स्लोवाकिया पहुंचे। स्लोवाकिया की आजादी के बाद पीएम मोदी इस देश का दौरा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। स्लोवाकिया में पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। स्लोवाकिया में पीएम मोदी ने खास तोहफे भी भेंट किए।

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पीएम मोदी ने स्लोवाकिया के स्पीकर रिचर्ड रासी को सुश्रुत संहिता और चरक संहिता भेंट की। सुश्रुत संहिता एक बुनियादी पुराना आयुर्वेदिक ग्रंथ है जिसे डॉक्टर सुश्रुत ने लिखा था और इसे सर्जरी पर सबसे शुरुआती और सबसे जरूरी कामों में से एक माना जाता है। इसमें एडवांस्ड सर्जिकल तकनीक, इंस्ट्रूमेंट, एनाटॉमी और मेडिकल इलाज के बारे में बताया गया है, जिसमें राइनोप्लास्टी जैसे नए रिकंस्ट्रक्टिव प्रोसीजर भी शामिल हैं।

सर्जरी के अलावा, इसमें स्वास्थ्य सुविधाओं के बड़े पहलुओं जैसे इंटरनल मेडिसिन, टॉक्सिकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, न्यूट्रिशन और प्रिवेंटिव केयर को भी शामिल किया गया है। यह सेहत का एक पूरा नजरिया पेश करता है। यह टेक्स्ट भारत की शुरुआती वैज्ञानिक और मेडिकल तरक्की को दिखाता है। इसका योगदान दुनिया के स्वास्थ्य के क्षेत्र में अहम बना हुआ है।

चरक संहिता एक बुनियादी प्राचीन भारतीय मेडिकल किताब और आयुर्वेद का एक अहम काम है, जिसका श्रेय आचार्य चरक को जाता है। यह दो हजार साल पहले विकसित किए गए अवलोकनों और तर्क के आधार पर स्वास्थ्य, बीमारी, इंसानी शरीर क्रिया विज्ञान और सेहत की एक व्यवस्थित और विद्वत्तापूर्ण समझ पेश करती है।

चरक संहिता भारत की समृद्ध वैज्ञानिक और बौद्धिक विरासत को दिखाती है और स्वास्थ्य ज्ञान और दुनिया भर में विद्वानों की दिलचस्पी का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनी हुई है, जो ज्ञान, स्वास्थ्य और मानव उन्नति की खोज का प्रतीक है।

इसके अलावा, पीएम मोदी ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी को हाथ से बने थेवा मोटिफ कफलिंक, हिमरू सिल्क टाई और पॉकेट स्क्वायर और पीतल का डोकरा एंटीलोप सेट भेंट किया।

हाथ से बने थेवा मोटिफ कफलिंक प्रतापगढ़ की पारंपरिक जेवर की कला को दिखाते हैं। इसे दुर्लभ थेवा तकनीक का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। इनमें रंगीन कांच पर बारीक नक्काशी वाली सोने की शीट लगी होती हैं, जो प्रकृति और प्रतीकों से प्रेरित जटिल और सुंदर डिजाइन बनाती हैं।

कारीगर परिवारों द्वारा बचाकर रखी गई यह सदियों पुरानी कला असाधारण हुनर ​​और सांस्कृतिक विरासत को दिखाती है। जीआई टैग से पहचानी जाने वाली और ओडीओपी पहल में शामिल, थेवा राजस्थान की समृद्ध कारीगरी को दिखाने वाली एक अनोखी और प्रतिष्ठित कला है।

हिमरू सिल्क टाई और पॉकेट स्क्वायर सेट औरंगाबाद की पारंपरिक बुनाई की कला को दिखाता है। सिल्क-कॉटन के मिश्रण से बना, हिमरू अपनी रिवर्सिबल बुनाई, मुलायम टेक्सचर और हल्की चमक के लिए जाना जाता है, जिसमें कपड़े में सीधे बुने हुए बारीक फूलों और पैजली पैटर्न होते हैं। डेक्कन दरबार के संरक्षण में शुरू हुआ, यह एक बेहतरीन लग्जरी कपड़ा बन गया जिसे इसकी सुंदरता और टिकाऊपन के लिए महत्व दिया जाता है।

जियोग्राफिकल इंडिकेशन (जीआई) टैग से पहचानी गई और छत्रपति संभाजीनगर जिले के लिए ओडीओपी पहल में शामिल, हिमरू बुनाई एक जरूरी संस्कृति और आर्थिक विरासत का काम है।

पीतल का डोकरा एंटीलोप सेट हाथ से बनी एक कलाकृति है जो भारत की पुरानी डोकरा मेटल-कास्टिंग परंपरा को दिखाती है, जिसे छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के आदिवासी कारीगर सदियों से करते आ रहे हैं। पारंपरिक लॉस्ट-वैक्स कास्टिंग तकनीक का इस्तेमाल करके बनाया गया, हर पीस अनोखा है और प्रकृति, लोककथाओं और ग्रामीण जीवन की थीम को दिखाता है।

हिरण की मूर्तियां कोमलता, फुर्ती और प्रकृति के साथ तालमेल की निशानी हैं, जो स्लोवाकिया के टाट्रा चामोइस से एक सांस्कृति कनेक्शन बनाती हैं। दोनों जानवर मजबूती और अपने प्राकृतिक माहौल के साथ गहरे संबंध को दिखाते हैं।

पीएम मोदी ने स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको को कश्मीरी सिल्क कारपेट भेंट किया। कश्मीरी सिल्क कारपेट कश्मीर घाटी, खासकर श्रीनगर इलाके का एक मशहूर हाथ से बुना हुआ क्राफ्ट है। उच्च गुणवत्ता वाले प्राकृतिक सिल्क से बना, यह अपने बारीक फूलों, पैस्ले, बेल और मेडलियन डिजाइन के लिए जाना जाता है। यह स्थानीय कलात्मक परंपराओं और प्राकृतिक सुंदरता से प्रेरित है।

कुशल कारीगरों द्वारा हाथ से बुने गए, हर कारपेट को पूरा करने में महीनों या सालों लग जाते हैं, क्योंकि इसमें गांठों की डेंसिटी ज्यादा होती है और कारीगरी बहुत बारीकी से की जाती है। सुंदरता, टिकाऊपन और कलात्मक उत्कृष्टता को मिलाकर, कश्मीरी सिल्क कारपेट दुनिया भर में शानदार साज-सज्जा और कला के काम, दोनों के तौर पर जाने जाते हैं।

--आईएएनएस

केके/पीएम