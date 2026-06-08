पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री निकोल को अर्मेनिया के संसदीय चुनाव में जीत की दी बधाई, सिविक कॉन्ट्रैक्ट पार्टी को मिले ज्यादा वोट

नई दिल्ली, 8 जून (आईएएनएस)। अर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान की पार्टी सिविक कॉन्ट्रैक्ट ने संसदीय चुनाव में शानदार जीत हासिल की है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम निकोल को चुनाव में जीत की बधाई दी। अर्मेनिया में संसदीय चुनाव 7 जून को हुए थे।

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पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जीत की बधाई देते हुए लिखा, "संसदीय चुनाव में सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी की शानदार जीत पर निकोल पाशिन्यान को बधाई। नया जनादेश अर्मेनिया के लोगों के आपके नेतृत्व और विजन पर पक्के भरोसे और विश्वास को दिखाता है। मैं भारत और अर्मेनिया के बीच दोस्ती और सहयोग के गहरे और ऐतिहासिक संबंधों को और गहरा करने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने का इंतजार कर रहा हूं।"

रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच अर्मेनिया में सिविक कॉन्ट्रैक्ट पार्टी की जीत ने सबका ध्यान खींचा है। यूरोपीय संघ और पश्चिमी देशों ने पीएम निकोल को इस जीत की बधाई दी। पिछले महीने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन आर्थिक फायदों के बारे में बताया, जो अर्मेनिया को पश्चिमी देशों के साथ करीबी संबंध बनाने पर खोने पड़ सकते थे। रूसी राष्ट्रपति ने साफ तौर पर कहा कि यूक्रेन में संकट ईयू में शामिल होने की कोशिशों से शुरू हुआ था।

रूस अर्मेनिया को 177.50 डॉलर प्रति 1,000 क्यूबिक मीटर पर गैस सप्लाई करता है, जबकि यूरोपियन मार्केट की कीमतें, जैसा कि पुतिन ने अप्रैल में पाशिन्यान को बताया था, 600 डॉलर से ज्यादा हैं।

चुनाव से पहले के दो हफ्तों में, रूस ने अर्मेनियाई फूलों, मिनरल वॉटर, कॉन्यैक, ताजी सब्जियों और फलों के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया था।

चुनाव आयोग के अनुसार, शुरुआती नतीजों में पाशिन्यान की सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी 49.81 फीसदी वोटों के साथ आगे चल रही है, जबकि रूसी-अर्मेनियाई अरबपति सैमवेल करापेत्यान का स्ट्रॉन्ग अर्मेनिया अलायंस 23.29 फीसदी वोटों के साथ पीछे है।

पूर्व राष्ट्रपति रॉबर्ट कोचरियन का अर्मेनिया अलायंस लगभग 9.94 फीसदी वोटों के साथ तीसरे स्थान पर था, उसके बाद प्रॉस्पेरस अर्मेनिया पार्टी थी, जिसने 4 फीसदी वोटों के साथ चुनावी सीमा पार कर ली। कमीशन ने कहा कि 59.97 फीसदी वोट पड़े।

सोमवार सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पाशिन्यान ने कहा कि उनकी सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी जीत गई है, और इसे "ऐतिहासिक जीत" बताया।

--आईएएनएस

केके/एबीएम