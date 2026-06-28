पीएम मोदी का दौरा भारतीय और बिजनेस समुदाय के लिए बड़ी उपलब्धि: सेशेल्स चैंबर ऑफ कॉमर्स

विक्टोरिया (सेशेल्स), 28 जून (आईएएनएस)। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशेल्स के तीन दिवसीय दौरे पर स्टेट हाउस में 'गार्ड ऑफ ऑनर' से सम्मानित किया गया। पीएम मोदी का स्वागत सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी ने किया। सेशेल्स के चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की महासचिव लौआना पिल्लै ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बातचीत के दौरान पीएम मोदी के इस दौरे को सेशेल्स में भारतीय समुदाय और बिजनेस समुदाय के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया।

Read More

चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की महासचिव लौआना पिल्लै ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सेशेल्स दौरा बहुत जरूरी है क्योंकि यह सेशेल्स की आजादी की 50वीं सालगिरह और भारत के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंधों के 50 साल पूरे होने के मौके पर हो रहा है। सेशेल्स अलग-अलग क्षेत्रों में, खासकर होलसेल और रिटेल व्यापार के साथ-साथ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भारतीय समुदाय के योगदान के लिए जाना जाता है।"

उन्होंने कहा, "मेरा मानना ​​है कि यह सेशेल्स में भारतीय समुदाय और बिजनेस समुदाय के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का दौरा कर रहे हैं। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री एक बहुत सम्मानित नेता हैं, इसलिए यह हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मौका है। यह भारत और सेशेल्स के बीच मजबूत संबंधों को भी दिखाता है और मेरा मानना ​​है कि इससे भविष्य में दोनों देशों के बीच सहयोग के और भी बड़े मौके बनेंगे।"

लौआना ने कहा, "भारत और सेशेल्स की साझेदारी में बहुत क्षमता है। हमें यह देखने के लिए संभावनाओं को बढ़ाना होगा कि सेशेल्स की उम्मीदें क्या हैं और हम भारतीय निवेशकों के साथ मिलकर कैसे काम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने यहां काफी लंबा सफर तय किया है और मुझे लगता है कि यह दोनों देशों के बीच साझेदारी को मजबूत करने और निवेश को बढ़ावा देने के लिए है।"

दोनों देशों के बीच साझेदारी को लेकर उन्होंने कहा, "यह बहुत जरूरी है कि आप डिजिटलाइजेशन पर जोर दें क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। भारत में डिजिटलाइजेशन की बहुत ज्यादा क्षमता है और हम भारत और सेशेल्स के बीच स्किल्स का लेन-देन करना चाहेंगे ताकि बिजनेस भी डिजिटलाइजेशन के जरिए अपनी सेवाओं को अपग्रेड और बेहतर कर सकें, यानी पेमेंट प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन सेवाओं के जरिए, शैक्षणिक स्तर पर प्रशिक्षण हो सकती है, यहां तक कि मेडिकल प्रैक्टिस पर भी ट्रेनिंग के लिए, यह बहुत जरूरी है और आजकल हम ऑनलाइन बहुत कुछ सीख रहे हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वीडियो और एक्सेसरीज के दूसरे सोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं।"

उन्होंने कहा कि यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि सेशेल्स विदेश में भारतीय बिजनेस को क्या देना चाहता है। इसलिए सेशेल्स में, समुद्री अर्थव्यवस्था में, जैसा कि आपने बताया, यह एक जरूरी फैक्टर है, इसलिए वहां निवेश का जरूर स्वागत है। पर्यटन के क्षेत्र में भी, हम पर्यटन उद्योग को बढ़ाना चाहते हैं।

भारत और सेशेल्स के बीच समुद्री साझेदारी को लेकर उन्होंने कहा, "हमने पहले भी समुद्री क्षेत्र में हमारी साझेदारी बहुत मजबूत रही है और मेरा मानना ​​है कि दोनों देश अपने दृष्टिकोण में एक जैसे हैं और अधिक मजबूत साझेदारी बनाने के लिए तैयार हैं। सुरक्षा हर देश के लिए बहुत जरूरी है, और भारत के पास जो विशेषज्ञता है, वह सेशेल्स में हमारे लिए बहुत कीमती है।"

सेशेल्स की अर्थव्यवस्था में भारतीय समुदाय के योगदान को लेकर लौआना पिल्लै ने कहा, "मुझे लगता है कि दोनों देशों को अपनी कामयाबियों के लिए एक-दूसरे को बधाई देनी चाहिए। यहां सेशेल्स में, हमारे पास एक बड़ा प्रवासी भारतीय समुदाय है, जिसके सदस्यों ने हमारी अर्थव्यवस्था के विकास और बढ़ोतरी में अहम योगदान दिया है। यह बहुत जरूरी है कि हम इस साझेदारी को और मजबूत करते रहें। जैसा कि मैंने बताया, दोनों देशों को बधाई और मेरा मानना ​​है कि प्रधानमंत्री का यहां दूसरा दौरा दिखाता है कि भारत और सेशेल्स एक साथ काम करने के लिए कितने गंभीर स्तर पर प्रतिबद्ध हैं।"

आखिरी में उन्होंने कहा, "इस दौरे से भारतीय व्यावसायिक समुदाय को हिम्मत और मजबूती मिली है, क्योंकि इससे पता चलता है कि उन्हें न सिर्फ सेशेल्स में बल्कि भारत में भी पहचान मिली है। प्रधानमंत्री के यहां आने से वे बहुत खुश हैं, खासकर इसलिए क्योंकि शहर को उनके स्वागत के लिए सजाया गया है और सेशेल्स की बढ़ती अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को दर्शाने के लिए सजाया गया है। दुनिया भर में युद्धों या झगड़ों के बावजूद, सेशेल्स सुरक्षित बना हुआ है और एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनाए हुए है।"

बता दें, पीएम मोदी का ये दौरा 27 जून से शुरू हुआ, जो 29 जून तक जारी रहेगा। इस यात्रा का उद्देश्य भारत और सेशेल्स के बीच लंबे समय से चले आ रहे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है।

--आईएएनएस

केके/एएस