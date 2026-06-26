विक्टोरिया, 26 जून (आईएएनएस)। सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शन‍िवार को आधिकारिक दौरे पर सेशेल्स पहुंचेंगे। पीएम वहां के एकमात्र गणेश मंदिर, श्री नवशक्ति विनायक मंद‍िर में भगवान के दर्शन करेंगे। सेशेल्स में रहने वाला भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए उत्साहित है। श्री नवशक्ति विनायक मंदिर सहित कई स्थानों पर स्वागत की विशेष तैयारियां की गई हैं।

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विक्टोरिया, सेशेल्स में श्री नवशक्ति विनायक मंदिर की एग्जीक्यूटिव कमेटी की सदस्य सुंदरी जवाहर ने बताया, "हम 35 साल पहले विदेशी वर्कर के तौर पर सेशेल्स आए थे और फिर हमने यहां की नागरिकता ले ली। मेरे पति और मैं अब सेशेल्स के नागरिक हैं। हमारे बच्चे यहीं पले-बढ़े हैं, इसलिए हम यहां के समाज से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं।"

सुंदरी जवाहर बताया क‍ि भारत और सेशेल्स की सरकारों के बीच आपसी समझ बहुत अच्छी है, क्योंकि भारत सरकार समुद्री इलाके को मजबूत करने में हमारी मदद कर रही है। हिंद महासागर में हम समुद्री सीमा साझा करते हैं, इसलिए वे इस मामले में हमारी मदद कर रहे हैं। शिक्षा हो या स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में हमें भारत सरकार से बहुत सहयोग मिलता है।

विक्टोरिया, सेशेल्स में हिंदू कोविल संगम श्री नवशक्ति विनायक मंदिर के चेयरमैन कंदासामी नटेसन ने बताया क‍ि यह मंद‍िर यहां के लोगों की आस्‍था का केंद्र है। रोजाना यहां हजारों लोग दर्शन के ल‍िए आते हैं। मंद‍िर में हमेशा साफ-सफाई होती रहती है। अब सुना है क‍ि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आ रहे हैं, तो लोगों में बेहद खुशी है, लोग जश्‍न मना रहे हैं।

पिछले दस दिनों से लोग प्रधानमंत्री के दौरे का इंतजार कर रहे हैं। यह बहुत खुशी का मौका है। लोग उस पल का इंतजार कर रहे हैं, जब पीएम मोदी यहां दर्शन के ल‍िए उपस्‍थित होंगे।

श्री नवशक्ति विनायक मंदिर के पुजारी ने कहा क‍ि ये बड़ा खुशी का मौका है। मैं भगवान विष्णु, देवी दुर्गा, भगवान नवग्रह और भगवान शिव को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर यहां सभी लोगों में बेहत उत्‍साह बना हुआ है।

विक्टोरिया, सेशेल्स में भारतीय मूल के व्यक्ति जगदीश स‍िंह ने बताया क‍ि सेशेल्स में गणेश जी का यह एकमात्र मंद‍िर है। हमने सुना है क‍ि भारतीय प्रधानमंत्री यहां आने वाले हैं। मंद‍िर सम‍ित‍ि और हम सब उनका बहुत स्‍वागत करते हैं। उन्‍होंने कहा क‍ि भारत से सेशेल्स का पहले ही बहुत अच्छा र‍िश्‍ता है। हम सब प्रधानमंत्री मोदी के स्‍वागत के ल‍िए तैयार हैं।

--आईएएनएस

एवाई/एबीएम