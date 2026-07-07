पीएम मोदी के न्यूजीलैंड दौरे का लोगों को बेसब्री से है इंतजार, भारतीय समुदाय में दिखा उत्साह

ऑकलैंड, 7 जुलाई (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे के आखिरी चरण में न्यूजीलैंड पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑकलैंड दौरे से भारतीय समुदाय में उत्साह है, प्रवासी सदस्य और भारतीय रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोग बेसब्री से उनके स्वागत की तैयारी कर रहे हैं।

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एक रेस्टोरेंट में काम करने वाले भारतीय समुदाय के एक सदस्य ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से कहा, "भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर बहुत उत्साहित और खुश है, क्योंकि वह 40 साल बाद ऑकलैंड आ रहे हैं। लोगों में, खासकर आस-पास के इलाकों में, बहुत जोश और एनर्जी है।"

न्यूजीलैंड दौरे की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी पिछले 40 साल में न्यूजीलैंड जाने वाले पहले पीएम हैं। प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड दौरा 40 साल के अंतराल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा होगा। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है, जब हाल ही में भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं।

एक ही मार्केट पर बहुत ज्यादा निर्भरता के कारण न्यूजीलैंड की तरफ से अपनी आर्थिक साझेदारी को अलग-अलग तरह का बनाने की बहुत ज्यादा इच्छा है।

न्यूजीलैंड में भारतीय मूल के लगभग 3,00,000 से ज्यादा लोग रहते हैं, जो भारत के साथ गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं और न्यूजीलैंड की राजनीति और अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाते हैं। यह दौरा न्यूजीलैंड में हमारे समुदाय के योगदान का जश्न मनाने का मौका देगा।

न्यूजीलैंड के साथ अभी द्विपक्षीय व्यापार 2.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। एफटीए और लगभग टैरिफ-फ्री व्यावसायिक माहौल के साथ व्यापार में तेजी से बढ़ोतरी की बहुत संभावना है। दोनों देश 2030 तक सामान और सर्विस में अपने व्यापार को दोगुना करने का भी लक्ष्य बना रहे हैं। अगले 15 साल में भारत में 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश का एफटीए प्रोविजन मजबूत आर्थिक साझेदारी के लिए एक ड्राइविंग फोर्स का काम करेगा।

न्यूजीलैंड अपनी जीडीपी का लगभग 1.5 फीसदी आरएंडडी पर खर्च करता है और उसने डेयरी, खेती, हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स वगैरह जैसे अलग-अलग क्षेत्रों में बेहतरीन काम किया है। भारत न्यूजीलैंड के साथ साझेदारी करने की कोशिश कर रहा है ताकि उनके बेस्ट प्रैक्टिस और इनोवेशन से सीखकर भारतीय क्षेत्रों को मजबूत कर सकें। न्यूजीलैंड भारत में कीवी फ्रूट एक्शन प्लान, एप्पल और नाशपाती एक्शन प्लान और हनी एक्शन प्लान लॉन्च करने की प्रक्रिया में है और नगालैंड और उत्तराखंड में कीवी फ्रूट में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहा है। भारत स्पोर्ट्स में जॉइंट एक्शन प्लान के जरिए स्पोर्ट्स में भी इसी तरह के सहयोग पर बात कर रहा है।

--आईएएनएस

केके/एएस