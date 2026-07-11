पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक भूमिका अहम, हिंद-प्रशांत साझेदार के तौर पर उभर रहा: क्रिस्टोफर लक्सन

ऑकलैंड, 11 जुलाई (आईएएनएस)। भारत के बढ़ते वैश्विक कद पर जोर देते हुए न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक, एक बड़ी भू-राजनीतिक ताकत और एक अहम हिंद-प्रशांत साझेदार के तौर पर उभरा है।

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ऑकलैंड में पीएम मोदी के लिए आयोजित शानदार लंच में लक्सन ने कहा, "यहां हर कोई समझता है कि एक मजबूत साझेदारी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है और उन्हें भरोसे की जरूरत होती है। इसके लिए प्रतिबद्धता, भरोसेमंद होना, फॉलो-थ्रू और साझा मूल्य बनाना जरूरी है। यह बात उतनी ही सच है, चाहे वह बिजनेस हो या डिप्लोमेसी।"

उन्होंने आगे कहा, "प्रधानमंत्री मोदी आपके नेतृत्व में भारत दुनिया की सबसे तेजी से और सबसे ज्यादा बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में से एक बन गया है। भारत मौजूदा भू-राजनीतिक परिदृश्य में अहम देश और हिंद-प्रशांत का साझेदार है, जो अपने स्केल, इनोवेशन, एम्बिशन और अपने रणनीतिक प्रभाव के लिए जाना जाता है।"

पीएम लक्सन ने कहा कि न्यूजीलैंड एक खुली, भरोसेमंद, इनोवेटिव और ग्लोबली कनेक्टेड जगह है। यह देश खाद्य उत्पादन, शिक्षा, तकनीकी, पर्यटन, स्थिरता में विशेषज्ञता देता है और इसका व्यावहारिक सहयोग और भरोसेमंद साझेदारी का मजबूत रिकॉर्ड है।

उन्होंने कहा, "हम सब मिलकर नौकरियों के सृजन में मदद कर सकते हैं, हम व्यापार बढ़ा सकते हैं, निवेश ला सकते हैं और भारत और न्यूजीलैंड दोनों में नए मौके बना सकते हैं और इन सबका मकसद हमारे लोगों की खुशहाली और सुरक्षा बढ़ाना है।"

भारत और न्यूजीलैंड अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री लक्सन ने इसे एक बड़ा कदम बताया और कहा कि यह तेजी से अनिश्चित होते वैश्विक माहौल के बीच कई क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक मजबूत नींव देगा।

न्यूजीलैंड के पीएम ने कहा, "एक ऐसी दुनिया में जो तेजी से अस्थिर और अनिश्चित होती जा रही है, मजबूत साझेदारी पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हैं। यह खुशहाली, सुरक्षा और लोगों के बीच संबंधों में व्यवहारिक सहयोग के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म देता है।"

उन्होंने कहा, "इससे व्यापार, निवेश, शिक्षा, तकनीक, खेल और पर्यटन में हमारे संबंध और गहरे होंगे। इससे रक्षा, समुद्री सुरक्षा और कानून लागू करने पर भी करीबी सहयोग मिलेगा। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इसका मतलब है ऐसा संबंध बनाना जिससे दोनों देशों को फायदा हो और जिसके असली नतीजे मिलें।"

द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में भारतीय प्रवासियों की अहम भूमिका पर जोर देते हुए, लक्सन ने कहा कि न्यूजीलैंड में रहने वाला भारतीय समुदाय न्यूजीलैंड की सफलता के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं और आगे भी रहेंगे और दोनों देशों के बीच संबंधों के केंद्र में बने रहेंगे।

उन्होंने जोर देकर कहा, "उनका प्रभाव पूरे न्यूजीलैंड में व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक, संस्कृति, खेल और सामुदायिक जीवन में महसूस किया जाता है। अपनी ऊर्जा, अपने व्यवसाय और अपने मजबूत पारिवारिक संपर्क के जरिए, कीवी इंडियंस न्यूजीलैंड को भारत को समझने में और भारत को न्यूजीलैंड को समझने में मदद करते हैं। यह हर दिन परिवारों, स्टूडेंट्स, आगंतुकों, उद्यमियों और एथलीट्स में साफ दिखता है जो हमारे देशों को एक-दूसरे के करीब लाते हैं। यह एक ऐसे संबंधों की नींव है जो लंबे समय तक चलेगा।"

पीएम मोदी को उनके नेतृत्व और द्विपक्षीय संबंध को आगे बढ़ाने में व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद देते हुए लक्सन ने कहा, "आज हम पूरे भरोसे के साथ कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड और भारत एक जीत का साझेदार है। मैं आपके साथ, मेरे दोस्त और इस कमरे में मौजूद सभी लोगों के साथ मिलकर आने वाले सालों में इस साझेदारी को और मजबूत करने के लिए काम करने का इंतजार कर रहा हूं।"

--आईएएनएस

केके/एएस