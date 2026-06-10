'पीएम मोदी का कार्यकाल परिवर्तनकारी', दुनियाभर के नेताओं ने भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत की सराहना की

बर्लिन, 10 जून (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर दुनिया भर के नेताओं ने उन्हें बधाई दी है। कई वैश्विक नेताओं ने उनके नेतृत्व को परिवर्तनकारी बताते हुए भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा और विकास की सराहना की।

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जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देते हुए कहा कि भारत के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बनने पर उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की इच्छा जताई और आगामी अंतर-सरकारी वार्ता के लिए प्रधानमंत्री मोदी का जर्मनी में स्वागत करने की बात कही।

कनाडा के प्रधानमंत्री और लिबरल पार्टी के नेता मार्क कार्नी ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देते हुए कहा कि भारत और कनाडा के बीच साझेदारी नए सिरे से मजबूत हो रही है और दोनों देशों की समृद्धि के लिए साथ मिलकर काम करने की उम्मीद है।

ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस ने प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वह भारत और ग्रीस के बीच रणनीतिक साझेदारी और सहयोग को और गहरा करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश मिलकर यूरोप और एशिया के बीच सहयोग के नए पुल बनाते रहेंगे।

ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री मोदी के इस रिकॉर्ड को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में एक उल्लेखनीय उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि भारत की जनता ने लगातार उन पर भरोसा जताया है और वह देश की सेवा में आगे भी सफल रहें, यही उनकी शुभकामना है।

अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करज़ई ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देते हुए उनके सफल नेतृत्व की कामना की। उन्होंने कहा कि भारत की जनता ने बार-बार उन पर विश्वास जताया है और वह देश की सेवा में आगे भी सफलता प्राप्त करें।

आयरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री लियो वराडकर ने प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर उन्हें बधाई देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं, बुनियादी ढांचे और कल्याणकारी योजनाओं में सुधार हुआ है तथा महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है।

अमेरिकी सीनेटर जॉन कॉर्निन ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को "पूरी तरह परिवर्तनकारी" बताया। उन्होंने कहा कि 1.4 अरब लोगों के विश्वास और लगातार तीन लोकतांत्रिक जनादेश के आधार पर 4,399 दिनों तक नेतृत्व करना बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना और भारत-अमेरिका संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं।

ब्रिटेन के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने गुजरात को आर्थिक शक्ति केंद्र बनाने के बाद पूरे भारत में विकास की नई दिशा दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबों के जीवन स्तर को सुधारने को अपना मिशन बनाया और उनके नेतृत्व में भारत लगातार नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है।

ब्लैकमैन ने कहा कि भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लंबे राजनीतिक जीवन और सेवा के लिए आभार व्यक्त करते हुए उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को केंद्र की सत्ता में 12 वर्ष पूरे करते हुए 4,399 दिनों का कार्यकाल पूरा कर लिया। इसके साथ ही वह लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं और उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।

--आईएएनएस

डीएससी