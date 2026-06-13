पीएम मोदी फ्रांस दौरे पर रवाना; नवाचार, निवेश और रणनीतिक साझेदारी पर रहेगा फोकस

नई दिल्ली, 13 जून (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पर रवाना हुए। वहां उनका कूटनीतिक कार्यक्रम काफी व्यस्त रहेगा, जिसमें द्विपक्षीय बातचीत, बहुपक्षीय बैठकें और आर्थिक व सांस्कृतिक सहयोग पर खास जोर देना शामिल है।

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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा, "अगले कुछ दिनों में, मैं कई कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए फ्रांस और स्लोवाकिया में रहूंगा, जिनमें द्विपक्षीय बातचीत, बहुपक्षीय बैठकें और भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत शामिल है। मेरा ध्यान आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने पर होगा।"

उन्होंने कहा, "इस यात्रा की शुरुआत नीस में होने वाले कार्यक्रमों से होगी, खासकर ‘भारत इनोवेट्स’ कार्यक्रम से, जिसमें राष्ट्रपति मैक्रों भी मौजूद रहेंगे। चूंकि भारत और फ्रांस 'भारत-फ्रांस इनोवेशन वर्ष' मना रहे हैं, इसलिए 'भारत इनोवेट्स' एक शानदार मंच होगा जो इनोवेटर्स, स्टार्टअप्स और इनोवेशन की दुनिया से जुड़े लोगों को एक साथ लाएगा।"

नीस में पीएम मोदी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ भी बातचीत करेंगे, जहां दोनों नेता भारत-फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे।

विदेश मंत्रालय के अनुसार, दोनों नेता संयुक्त रूप से ‘भारत इनोवेट्स’ कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे, जिसमें भारत, फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स और वेंचर कैपिटल फंड्स एक साथ आएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि 'भारत-फ्रांस इनोवेशन वर्ष' के दौरान आयोजित होने वाली यह पहल "दोनों देशों के बीच मौजूद शानदार इनोवेशन साझेदारी को और मजबूत करती है।"

फ्रांस में अपने कार्यक्रमों के बाद पीएम मोदी स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के निमंत्रण पर 14 से 16 जून तक वहां की राजकीय यात्रा करेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की आजादी के बाद से किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा होगी।

स्लोवाकिया यात्रा के दौरान पीएम मोदी प्रधानमंत्री फिको के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे और राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे। उम्मीद है कि इन चर्चाओं में व्यापार, निवेश, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर बात होगी।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह यात्रा "विभिन्न क्षेत्रों में स्लोवाकिया के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को फिर से दोहराएगी।"

इसके बाद पीएम मोदी 16-17 जून को एवियन में जी7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस लौटेंगे, जहां वे जी7 देशों और आमंत्रित सहयोगी देशों के नेताओं के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों के साथ बातचीत करेंगे।

18 जून को प्रधानमंत्री अतिरिक्त द्विपक्षीय बैठकों के लिए पेरिस जाएंगे और यूरोप के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप कार्यक्रम, ‘विवटेक’ शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। पेरिस यात्रा के दौरान उनके भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करने की भी उम्मीद है।

--आईएएनएस

एससीएच/वीसी