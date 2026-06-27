पीएम मोदी भारत के वैश्विक उत्थान का कर रहे नेतृत्व : मार्को रुबियो

वाशिंगटन, 27 जून (आईएएनएस)। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने भारत को उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति दिलाई है और देश को तेजी से उभरती वैश्विक शक्ति बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

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व्हाइट हाउस में न्यूज एजेंसी आईएएनएस के साथ एक खास इंटरव्यू में अमेरिकी विदेश सचिव रुबियो ने कहा कि ट्रंप सरकार पीएम मोदी का बहुत सम्मान करती है और भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानती है।

रुबियो ने कहा, "हम प्रधानमंत्री मोदी और उनके काम के बड़े प्रशंसक हैं। वह ऐसे देश का नेतृत्व कर रहे हैं जिसकी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है और जो वास्तव में एक वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। वैश्विक मंचों पर लिए जाने वाले फैसलों में भारत की भूमिका और राय को लगातार अधिक महत्त्व दिया जा रहा है।"

रुबियो ने कहा कि भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव ने नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच साझेदारी को और मजबूत किया है।

उन्होंने कहा, "भारत, अमेरिका का बहुत करीबी साझेदार और सहयोगी है और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संबंध इससे ज्यादा करीबी नहीं हो सकता, जो मुझे लगता है कि कूटनीति में बहुत जरूरी है।"

विदेश सचिव ने कहा कि लोकतंत्र के साझा मूल्य और साझा हित दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए मजबूत आधार प्रदान करते हैं।

उन्होंने कहा, "भारत दुनिया का सबसे बड़ा और अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है। मुझे लगता है कि हमारे बीच बहुत सी समानताएं हैं और हम मिलकर कई क्षेत्रों में काम कर सकते हैं।"

रुबियो ने अर्थव्यवस्था, आपूर्ति शृंखला, महत्त्वपूर्ण खनिज, ऊर्जा, सुरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता को ऐसे क्षेत्र बताया, जिनमें दोनों देश सहयोग को लगातार गहरा कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, "ये सभी ऐसे मुद्दे हैं जो हमें एक साथ जोड़ते हैं। हम कई विषयों पर एकजुट हैं।" रुबियो ने संबंध में भारतीय-अमेरिकी समुदाय के योगदान को भी रेखांकित किया और कहा, "आपके पास एक बहुत मजबूत भारतीय अमेरिकी समुदाय भी है, जो हमारे देशों के बीच एक अतिरिक्त जुड़ाव का जरिया है।"

जब उन्हें बताया गया कि वह भारतीय अमेरिकी समुदाय के बीच प्रसिद्ध हैं, तो रुबियो ने जवाब दिया, "ओह, अच्छा। मुझे यह सुनकर खुशी हुई। मैं इसकी बहुत सराहना करता हूं। यह एक ऐसा समुदाय है जिसने हमारे देश को कई तरह से बेहतर बनाया है।"

भारत और अमेरिका ने पिछले दो दशकों में अपनी रणनीतिक साझेदारी को काफी बढ़ाया है, जिसमें रक्षा और व्यापार से लेकर जरूरी तकनीक, ऊर्जा और हिंद-प्रशांत तक सहयोग शामिल है।

अमेरिका में लगातार रही विभिन्न सरकारों ने भारत-अमेरिका संबंधों को 21वीं सदी की सबसे महत्त्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारियों में से एक बताया है।

--आईएएनएस

केके/एएस