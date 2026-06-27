पीएम मोदी आज से सेशेल्स की यात्रा पर, राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में 'गेस्ट ऑफ ऑनर' के तौर पर होंगे शामिल

नई दिल्ली, 27 जून (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार (27 जून) से सेशेल्स की राजकीय यात्रा पर जाएंगे। वे वहां देश के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में 'गेस्ट ऑफ ऑनर' (सम्मानित अतिथि) के तौर पर शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी, सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के निमंत्रण पर सेशेल्स की यात्रा करेंगे।
विदेश मंत्रालय (एमईए) के बयान के अनुसार, इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति हर्मिनी के साथ दोनों देशों के बीच सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विचार-विमर्श करेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी सेशेल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे।
विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है, "भारत और सेशेल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के बीच आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में एक अहम समुद्री पड़ोसी होने के नाते, सेशेल्स भारत के 'विजन महासागर' (क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए आपसी और समग्र प्रगति) और 'ग्लोबल साउथ' के प्रति हमारी प्रतिबद्धता में एक खास स्थान रखता है।"
बयान में आगे कहा गया है, पीएम मोदी की सेशेल्स यात्रा दोनों देशों के बीच मजबूत और लंबे समय से चली आ रही दोस्ती को फिर से पक्का करेगी और सभी क्षेत्रों में आपसी संबंधों को बेहतर बनाने की दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को मजबूत करेगी।
इससे पहले अप्रैल में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मॉरीशस में 9वें हिंद महासागर सम्मेलन के दौरान सेशेल्स के अपने समकक्ष बैरी फॉरे से मुलाकात की थी और विक्टोरिया को मौजूदा आर्थिक चुनौतियों से निपटने में मदद करने के लिए नई दिल्ली की प्रतिबद्धता जताई थी।
जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट किया था, "9वें हिंद महासागर सम्मेलन के दौरान सेशेल्स के विदेश मंत्री बैरी फॉरे से मिलकर बहुत अच्छा लगा। भारत मौजूदा आर्थिक चुनौतियों से निपटने में सेशेल्स का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज को लागू करने की दिशा में उठाए गए कदमों का स्वागत किया।"
फरवरी में सेशेल्स के राष्ट्रपति छह दिन की सरकारी यात्रा पर भारत आए थे। इस यात्रा के दौरान, राष्ट्रपति हर्मिनी और पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच संबंधों के सभी पहलुओं पर बातचीत की और डिजिटल बदलाव के क्षेत्र में भी मिलकर काम करने पर सहमति जताई।
सेशेल्स के लोगों के फायदे के लिए वहां गवर्नेंस को डिजिटल बनाने की ज़रूरत को समझते हुए भारत ने सेशेल्स की जरूरतों और मांगों के अनुसार डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) बनाने में मदद करने पर सहमति जताई, जिसमें डिजिटल पेमेंट भी शामिल है।
दोनों देशों द्वारा अपनाए गए 'बेहतर जुड़ाव के ज़रिए सस्टेनेबिलिटी, आर्थिक विकास और सुरक्षा के लिए संयुक्त विज़न' के तहत, पीएम मोदी ने सस्टेनेबिलिटी, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, क्षमता निर्माण, मुश्किल हालात से उबरने की क्षमता और समावेशी विकास पर ध्यान देते हुए सेशेल्स के राष्ट्रीय विकास एजेंडा में एक भरोसेमंद साथी बने रहने के भारत के संकल्प को दोहराया।
भारत और सेशेल्स के संबंधों को "गतिशील और बेहतरीन" बताते हुए सेशेल्स में भारत के हाई कमिश्नर रोहित राठीश ने शुक्रवार को कहा कि दोनों देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), साइबरस्पेस, साइबर सुरक्षा, समुद्री विज्ञान और संरक्षण, और ब्लू इकोनॉमी जैसे नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले आईएएनएस से बात करते हुए राठीश ने कहा कि भारत और सेशेल्स के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने और कई क्षेत्रों में अहम नतीजों की घोषणा होने की उम्मीद है। उन्होंने फरवरी में सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी की भारत यात्रा और पिछले साल अक्टूबर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की सेशेल्स यात्रा का भी जिक्र किया, जिससे उच्च-स्तरीय द्विपक्षीय बातचीत में आई तेजी का पता चलता है।
--आईएएनएस
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