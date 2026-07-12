ओमान और ईरान होर्मुज स्ट्रेट नेविगेशन पर बातचीत जारी रखने को लेकर हुए सहमत

मस्कट, 12 जुलाई (आईएएनएस)। ओमान और ईरान होर्मुज स्ट्रेट से नेविगेशन को लेकर तकनीकी और राजनीतिक बातचीत जारी रखने पर सहमत हो गए हैं। ओमान न्यूज एजेंसी की ओर से साझा जानकारी के अनुसार, हाल के घटनाक्रमों को देखते हुए दोनों पक्षों ने मस्कट में स्ट्रेट में सुरक्षा और नेविगेशन की आजादी सुनिश्चित करने पर बातचीत की।

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सिन्हुआ ने ओमान न्यूज एजेंसी के हवाले से बताया कि वे अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक जरूरी समझौते तक पहुंचने के मकसद से दोनों स्तर पर बातचीत जारी रखने पर सहमत हुए।

ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने शुक्रवार को कहा कि ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची होर्मुज स्ट्रेट पर सलाह-मशविरा के लिए शनिवार को ओमान जाएंगे।

यह बातचीत अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में हुए हमलों के बाद बढ़े तनाव के बीच हुई है। यह हमले होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों पर ईरानी हमलों के आरोप के बाद हुए थे।

फरवरी के आखिर में ईरान पर अमेरिका-इजरायली हमलों के बाद, तेहरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर अपना नियंत्रण और मजबूत कर दिया। यह एक रणनीतिक समुद्री मार्ग है, जिससे दुनिया का लगभग पांचवां समुद्री तेल का व्यापार होता है। इससे इजरायली और अमेरिका से जुड़े जहाजों के सुरक्षित आने-जाने पर रोक लग गई है।

ईरान और ओमान जून में इस बात पर सहमत हुए थे कि वे अपने विदेश मंत्रालयों के बीच एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप के जरिए बातचीत जारी रखेंगे ताकि स्ट्रेट में नेविगेशन और उससे जुड़ी समुद्री सेवाओं के भविष्य के प्रबंधन को लेकर एक समझ बन सके।

इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि वाशिंगटन ईरान के साथ बातचीत जारी रखने पर सहमत हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि सैन्य हमलों में तेजी के बाद दोनों देशों के बीच सीजफायर खत्म हो गया है।

राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा, “इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने हमसे ‘बातचीत’ जारी रखने को कहा है। हम ऐसा करने के लिए राजी हो गए हैं, लेकिन अमेरिका ने उन्हें साफ-साफ बता दिया है कि सीजफायर खत्म हो गया है!”

बयान में कहा गया कि पिछले महीने बातचीत के जरिए सीजफायर का जो स्ट्रक्चर बनाया गया था, उसके खत्म होने के बावजूद कूटनीतिक संपर्क जारी रहेंगे।

--आईएएनएस

केके/पीएम