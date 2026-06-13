ओमान के पास भारतीय क्रू वाले शिप 'लियाकी फ्रीडम' पर हमले की खबर फर्जी, सभी क्रू सदस्य सुरक्षित: विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, 13 जून (आईएएनएस)। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने ओमान के तट पर भारतीय क्रू वाले शिप 'लियाकी फ्रीडम' पर हमले की खबरों को खारिज कर दिया है। मंत्रालय ने शिप के कैप्टन से सीधे बात करने के बाद साफ किया कि क्रू के सभी सदस्य सुरक्षित हैं।

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विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में कमर्शियल जहाजों से जुड़ी हालिया घटनाओं को देखते हुए स्थिति की पुष्टि के लिए जहाज से तुरंत संपर्क किया गया। विदेश मंत्रालय के एक सूत्र ने कहा, "हमने 'लियाकी फ्रीडम' शिप के कैप्टन से बात की है। उन्होंने पुष्टि की है कि क्रू के सभी सदस्य सुरक्षित हैं और हमले की खबर गलत है।"

इस स्पष्टीकरण ने नए हमले के दावे को खारिज कर दिया और पुष्टि की कि जहाज के साथ कोई घटना नहीं हुई है। इससे सोशल मीडिया पर फैल रही गलत सूचनाओं और बिना पुष्टि वाली खबरों के बीच बढ़ती चिंता को दूर करने में मदद मिली है।

सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा था कि एक हफ्ते में भारतीय क्रू वाले टैंकर पर चौथा अमेरिकी हमला हुआ है। यह भी दावा किया गया कि ओमान के पास 'फ्रीडम' पर हमले में चार नाविकों की मौत हो गई है।

हालांकि, विदेश मंत्रालय की फैक्ट-चेक यूनिट ने भी शिप पर हमले के दावे को फर्जी करार दिया। 'एक्स' पोस्ट में कहा गया, "फेक न्यूज अलर्ट! कृपया सोशल मीडिया पर ऐसे झूठे और बेबुनियाद दावों और पोस्ट से सावधान रहें।"

भारत ने होर्मुज स्ट्रेट के पास चलने वाले जहाजों पर हाल ही में हुए हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया था, जिसमें ओमान के तट पर कमर्शियल जहाज 'सेटेबेलो' पर हुआ हमला भी शामिल है, जिसमें तीन भारतीय नागरिक मारे गए थे। वहीं, गिनी-बिसाऊ के झंडे वाला 'जलवीर' शिप भी शामिल है, जिस पर पहले हमला हुआ था और उस पर 20 भारतीय नाविक सवार थे।

शुक्रवार को, विदेश मंत्रालय ने ओमान के तट पर कमर्शियल जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों के खिलाफ नई दिल्ली का विरोध दर्ज कराने के लिए अमेरिकी चार्ज डी अफेयर्स जेसन मीक्स को फिर से तलब किया।

भारत के राजनयिक विरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिकी विदेश विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि वाशिंगटन इस मामले पर भारत सरकार के साथ बातचीत कर रहा है।

--आईएएनएस

डीसीएच/