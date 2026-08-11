ऑस्ट्रेलिया: साउथ-वेस्ट सिडनी में फायरिंग, दो किशोर गिरफ्तार

सिडनी, 11 अगस्त (आईएएनएस)। साउथ वेस्ट सिडनी में मंगलवार तड़के गोलीबारी के आरोप में दो किशोरों को गिरफ्तार किया गया है। न्यू साउथ वेल्स (एनएसडब्ल्यू) पुलिस ने एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी।

Read More

सिंहुआ न्यूज एजेंसी के अनुसार, बयान में कहा गया कि मंगलवार सुबह करीब 2 बजे सिडनी के बाहरी साउथ-वेस्ट इलाके ईगल वेल में एक घर पर गोलियां चलाने की सूचना मिली।

इस गोलीबारी में कोई घायल नहीं हुआ। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शक के आधार पर वहां से तेजी से जाती सफेद हैचबैक कार को रोकने की कोशिश की। गाड़ी नहीं रुकी तो पुलिस ने पीछा शुरू किया। पुलिस से बचने की कोशिश में गाड़ी थंडरबोल्ट ड्राइव पर पेड़ से टकरा गई।

इसके बाद गाड़ी में सवार तीन लोग मौके से भाग गए। पुलिस ने इलाके की तलाशी शुरू की। कुछ देर बाद, 15 और 17 साल के दो किशोरों को डकोटा प्लेस और थंडरबोल्ट ड्राइव से गिरफ्तार किया गया और कैंपबेलटाउन पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां पूछताछ जारी है। तीसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। गाड़ी भी चोरी की थी।

चोरी की गाड़ी की तलाशी के दौरान, अधिकारियों ने कथित तौर पर एक बंदूक बरामद की, जिसे फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। क्राइम सीन से पुलिस जरूरी सबूत इकट्ठा कर रही है।

वहीं पुलिस ने आम लोगों से इस शूटिंग से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी साझा करने की अपील की है। एनएसडब्ल्यू पुलिस ने कहा है कि अगर किसी के पास इन घटनाओं से जुड़ी कोई जानकारी, सीसीटीवी, डैशकैम और/या मोबाइल फोन फुटेज है तो उसे उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

हाल के दिनों में ये ऐसी दूसरी वारदात है जो इस इलाके में हुई है। गुरुवार (6 अगस्त) को साउथ वेस्ट सिडनी में ही 18 साल के एक युवक के सीने में गोली मारी गई थी। सूचना पर पहुंची पेरामेडिक्स टीम ने उसे अस्पताल पहुंचाया था।

--आईएएनएस

केआर/