ऑस्ट्रेलिया के सभी राज्यों में पहुंचा बर्ड फ्लू, तस्मानिया में प्रवासी पक्षी में मिला अत्यधिक संक्रामक एच5एन1

मेलबर्न, 13 अगस्त (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया के द्वीपीय राज्य तस्मानिया में गुरुवार को एच5एन1 बर्ड फ्लू (एवियन इन्फ्लूएंजा) का पहला पुष्ट मामला दर्ज किया गया। इसके साथ ही यह खतरनाक वायरस अब ऑस्ट्रेलिया के सभी राज्यों में पाया जा चुका है।

तस्मानिया के प्राथमिक उद्योग और जल मंत्री गेविन पियर्स ने पत्रकारों को बताया कि राज्य के उत्तर-पश्चिमी तट पर मृत पाए गए एक प्रवासी ब्राउन स्कुआ पक्षी की जांच में अत्यधिक संक्रामक एच5एन1 एवियन इन्फ्लूएंजा की पुष्टि हुई है।

उन्होंने बताया कि इस पक्षी को 'पार्क्स एंड वाइल्डलाइफ सर्विस' के कर्मचारियों ने खोजा था, जो तटीय इलाकों में लगातार निगरानी कर रहे थे।

इसके साथ ही तस्मानिया, एच5एन1 के मामले की पुष्टि करने वाला ऑस्ट्रेलिया का छठा और अंतिम राज्य बन गया है। इस वायरस का पहला मामला जून में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया (डब्‍ल्‍यूए) में सामने आया था।

पियर्स ने कहा कि राज्य की एजेंसियां उद्योग जगत, वन्यजीव विशेषज्ञों और जैव सुरक्षा विशेषज्ञों के साथ मिलकर निगरानी, तैयारी और प्रतिक्रिया व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर काम कर रही हैं।

उन्होंने कहा, "मैं तस्मानिया के लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम एच5 बर्ड फ्लू से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और जैसे-जैसे नई जानकारी मिलेगी, हम लगातार अपडेट देते रहेंगे।"

समाचार एजेंसी स‍िन्हुआ के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया की कृषि मंत्री जूली कॉलिन्स ने मंगलवार को घोषणा की थी कि संघीय सरकार ने एच5एन1 वैक्सीन की शुरुआती 1,500 शीशियां (वायल) खरीदी हैं। इनका उपयोग कैद में रखे गए उच्च जोखिम वाले पक्षियों के टीकाकरण के लिए किया जाएगा।

तस्मानिया के पर्यावरण मंत्री गाय बार्नेट ने गुरुवार को कहा कि आवश्यक मंजूरी मिलने के बाद राज्य कैद में रखे गए अत्यंत संकटग्रस्त ऑरेंज-बेलीड पैरट प्रजाति के लगभग 350 पक्षियों का टीकाकरण शुरू करेगा।

एवियन इन्फ्लूएंजा ए(एच5एन1) इन्फ्लूएंजा वायरस का एक प्रकार है, जो मुख्य रूप से पक्षियों को संक्रमित करता है, लेकिन कुछ दुर्लभ मामलों में स्तनधारियों और इंसानों को भी प्रभावित कर सकता है।

एच5एन1 वायरस की गूज/ग्वांगडोंग वंश पहली बार 1996 में सामने आई थी और तब से यह पक्षियों में लगातार प्रकोप का कारण बनती रही है।

साल 2020 के बाद, एच5 क्लेड 2.3.4.4बी नामक एक नए स्वरूप ने अफ्रीका, एशिया और यूरोप के कई देशों में जंगली पक्षियों और पोल्ट्री में अभूतपूर्व स्तर पर मौतें दर्ज कराईं। इसके बाद 2021 में यह वायरस उत्तरी अमेरिका और 2022 में मध्य तथा दक्षिण अमेरिका तक फैल गया।

--आईएएनएस

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