ऑपरेशन अमिस्ताद : भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की मेडिकल टीम का राहत अभियान, 800 से अधिक मरीजों का इलाज

नई दिल्ली, 2 जुलाई (आईएएनएस)। भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की मेडिकल टीम ने 800 से ज्यादा मरीजों का इलाज किया है। 'ऑपरेशन अमिस्ताद' के तहत वेनेजुएला भेजी गई भारतीय सेना की मेडिकल टीम पिछले हफ्ते देश में आए विनाशकारी भूकंप के बाद से लगातार जरूरी मेडिकल मदद पहुंचा रही है।

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जानकारी के मुताबिक, गुरुवार तक 60 पैरा फील्ड हॉस्पिटल की टीम ने 815 मरीजों का इलाज किया है, जो प्रभावित इलाकों में मेडिकल मदद की लगातार जरूरत को दिखाता है। फिलहाल बीस मरीज आगे के इलाज और निगरानी के लिए अस्पताल में भर्ती हैं। इमरजेंसी ट्रॉमा केयर के अलावा, टीम ने कई तरह की खास मेडिकल सेवाएं भी दी हैं, जिनमें 233 डेंटल कंसल्टेशन (दांतों की जांच-परामर्श), 1836 लैब टेस्ट और 253 एक्स-रे जांच शामिल हैं।

मेडिकल टीम ने लगभग 65 सर्जरी भी की हैं और आपदा से बुरी तरह प्रभावित लोगों को बेहतर मेडिकल सुविधाएं दी हैं। भारत की मानवीय मदद और आपदा राहत प्रयासों के तहत भेजी गई भारतीय सेना की मेडिकल टीम, भूकंप से प्रभावित समुदायों तक समय पर और पूरी मेडिकल मदद पहुंचाने के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर लगातार काम कर रही है।

बता दें कि भूकंप से प्रभावित वेनेजुएला की मदद के लिए भारत ने 'ऑपरेशन अमिस्ताद' अभियान को ज्यादा तेज कर दिया है। राहत कार्यों का दायरा बढ़ाते हुए, भारत अब प्रभावित लोगों को आपातकालीन चिकित्सा सुविधा और जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध करा रहा है।

इसी को लेकर वेनेजुएला की राजधानी काराकास स्थित भारतीय दूतावास ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जानकारी देते हुए कहा, "ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भारत ने वेनेजुएला में भूकंप प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने के प्रयास और तेज कर दिए हैं। यह अभियान पीड़ितों को इलाज और राहत दोनों उपलब्ध कराने पर केंद्रित है।"

इससे पहले, ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत तैनात भारतीय सेना की टीम ने वेनेजुएला में एक फील्ड अस्पताल स्थापित किया, ताकि भूकंप से प्रभावित लोगों को तुरंत चिकित्सा सहायता मिल सके।

--आईएएनएस

डीके/एबीएम