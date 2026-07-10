ऑकलैंड में भारतीय संस्कृति के रंग देख पीएम मोदी ने की कलाकारों की सराहना, कहा- प्रवासी भारतीयों ने विरासत को रखा जीवंत

ऑकलैंड, 10 जुलाई (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ऑकलैंड में भारतीय प्रवासियों की सराहना की और कहा कि वे पीढ़ियों और दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए हुए हैं। भारतीय समुदाय भारत और न्यूजीलैंड के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को भी और मजबूत कर रहा है।

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ऑकलैंड में आयोजित सामुदायिक स्वागत कार्यक्रम में भारतीय सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की झलकियां साझा करते हुए पीएम मोदी ने 'एक्स' पर लिखा, “शुक्रवार शाम ऑकलैंड में भारतीय संस्कृति की समृद्ध विरासत का शानदार उत्सव देखकर बहुत खुशी हुई। कार्यक्रम में पंजाब और तमिलनाडु की संस्कृतियों की झलक देखने को मिली। इसके अलावा, कर्नाटक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के मेल और ‘वंदे मातरम’ की भावपूर्ण प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया।”

उन्होंने कहा, “मैं अपने प्रवासी भारतीयों की सराहना करता हूं, जो पीढ़ियों और महाद्वीपों के पार भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए हुए हैं और भारत और न्यूजीलैंड के बीच लोगों के मजबूत रिश्तों को आगे बढ़ा रहे हैं।”

इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नाद वोकल एन्सेम्बल की संगीत प्रस्तुति की तारीफ की। उन्होंने कहा कि ऐसी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां लोगों को जोड़ने का काम करती हैं और भारत और न्यूजीलैंड के बीच बढ़ती दोस्ती को दर्शाती हैं।

पीएम मोदी ने 'एक्स' पर लिखा, “नाद वोकल एन्सेम्बल की शानदार प्रस्तुति देखकर बहुत खुशी हुई। संगीत में लोगों को एक साथ जोड़ने की अनोखी ताकत होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत-न्यूजीलैंड की दोस्ती की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से दिखाया।”

प्रधानमंत्री का ऑकलैंड होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने 'एक्स' पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा, “स्वागत समारोह में भारत के अलग-अलग हिस्सों की शास्त्रीय संगीत और नृत्य परंपराओं की शानदार प्रस्तुतियां हुईं, जो भारत की समृद्ध संस्कृति और विविधता को दिखाती हैं।”

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय की ओर से दिए गए गर्मजोशी भरे स्वागत से वह भावुक हो गए। लोगों का उत्साह भारत के साथ प्रवासी भारतीयों के गहरे जुड़ाव को दिखाता है।

उन्होंने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया, “न्यूजीलैंड के भारतीय समुदाय का प्यार और अपनापन मुझे बहुत गहराई से छू गया। उन्होंने भारत के किसी प्रधानमंत्री की यात्रा के लिए चार दशक तक इंतजार किया है और आज उनका उत्साह और गर्मजोशी साफ दिखाई दे रही थी। भारत के साथ उनका रिश्ता हमेशा मजबूत बना हुआ है।”

--आईएएनएस

एवाई/एबीएम