नेपाल त्रासदी: अमेरिका ने बढ़ाया मदद का हाथ, पांच लाख डॉलर की आपात सहायता और डिजास्टर एडवाइजर भेजा

वॉशिंगटन, 27 अगस्त (आईएएनएस)। अमेरिका नेपाल के रसुवा जिले में आई विनाशकारी अचानक बाढ़ के बाद एक डिजास्टर रिस्पॉन्स एडवाइजर भेज रहा है और पांच लाख डॉलर की आपातकालीन सहायता भी प्रदान कर रहा है। इस आपदा में कई लोगों की जान गई है और बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है।

अमेरिकी विदेश विभाग ने इस सहायता की घोषणा की। इसी दौरान संयुक्त राष्ट्र भी नेपाल सरकार के नेतृत्व में चल रहे राहत और बचाव कार्यों के लिए राहत सामग्री और कर्मियों को जुटा रहा है।

अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा, "नेपाल के रसुवा जिले में आई विनाशकारी बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों और उनके प्रियजनों के प्रति अमेरिका अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता है। इस आपदा से प्रभावित सभी लोगों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं।"

विदेश विभाग ने बताया कि वह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। डिजास्टर रिस्पॉन्स एडवाइजर मौके पर राहत कार्यों में सहयोग करेगा। पांच लाख डॉलर की यह सहायता अमेरिकी विदेश विभाग के वैश्विक कार्यक्रम के तहत कैथोलिक रिलीफ सर्विसेज के माध्यम से दी जाएगी।

इस धनराशि का उपयोग आपातकालीन आश्रय (शेल्टर) उपलब्ध कराने और राहत सामग्री वितरित करने में किया जाएगा। साथ ही, बाढ़ प्रभावित समुदायों को स्वच्छ पानी, स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी।

विदेश विभाग ने बताया कि काठमांडू स्थित अमेरिकी दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर प्रभावित क्षेत्रों में मौजूद अमेरिकी नागरिकों का पता लगाने और उनकी सहायता करने का काम कर रहा है। प्रभावित इलाकों में मौजूद अमेरिकी नागरिकों को स्थानीय समाचारों पर नजर रखने और स्थानीय प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों का पालन करने की सलाह भी दी गई है।

इस बीच, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने नेपाल और चीन में आई भीषण बाढ़ पर दुख व्यक्त किया है। इस आपदा में लोगों की जान गई है, कई लोग लापता हैं और व्यापक स्तर पर नुकसान हुआ है।

न्यूयॉर्क में जारी बयान में उनके प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा, "महासचिव नेपाल और चीन में आई गंभीर बाढ़ से दुखी हैं, जिसने कई लोगों की जान ले ली है, कई लोग लापता हैं और बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। वे पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। वे इस आपदा से प्रभावित सभी लोगों के साथ अपनी एकजुटता प्रकट करते हैं।"

संयुक्त राष्ट्र नेपाल सरकार की मदद कर रहा है जबकि अधिकारी आपदा के वास्तविक नुकसान का आकलन करने और तत्काल राहत पहुंचाने में लगे हुए हैं।

बयान के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र की टीमें और मानवीय सहायता से जुड़े साझेदार संगठन बाढ़ प्रभावित समुदायों तक मदद पहुंचाने के लिए राहत सामग्री और कर्मियों को तेजी से जुटा रहे हैं।

स्टीफन डुजारिक ने कहा, "महासचिव उन आपातकालीन राहतकर्मियों की सराहना करते हैं जो लोगों की जान बचाने के लिए काम कर रहे हैं, और संयुक्त राष्ट्र की ओर से हर संभव अतिरिक्त सहायता देने की प्रतिबद्धता दोहराते हैं।"

अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र दोनों की घोषणाओं में फिलहाल सुरक्षित आश्रय, जरूरी राहत सामग्री, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाओं को प्राथमिकता दी गई है। साथ ही, नुकसान का सही आकलन करने और यह तय करने के लिए भी काम किया जा रहा है कि प्रभावित समुदायों को आगे किस तरह की सहायता की जरूरत होगी।

--आईएएनएस

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