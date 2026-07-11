न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए हजारों की संख्या में पहुंचे लोग

ऑकलैंड, 11 जुलाई (आईएएनएस)। न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय के लिए आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कार्यक्रम स्थल पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, देशभक्ति के नारों और पारंपरिक वेशभूषा ने उत्साह का माहौल बना दिया।

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भारत के विभिन्न राज्यों की पारंपरिक पोशाक पहने न्यूजीलैंड में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर उत्साह व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे लंबे समय से इस अवसर का इंतजार कर रहे थे।

भारतीय समुदाय के एक सदस्य ने कहा, "हर कोई प्रधानमंत्री का बेसब्री से इंतजार कर रहा है।"

कार्यक्रम में शामिल एक अन्य व्यक्ति ने कहा, "हम पीएम मोदी के आने को लेकर बहुत उत्साहित हैं। उनका यहां स्वागत करके हमें बेहद खुशी हो रही है।"

प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए एकत्र लोगों ने 'मोदी, मोदी' और 'भारत माता की जय' के नारे लगाए। कार्यक्रम स्थल पर भारतीय तिरंगे और न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय ध्वज भी लहराते नजर आए, जो दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का प्रतीक बने।

प्रधानमंत्री के मंच पर पहुंचने से पहले विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की तैयारियां भी चलती रहीं, जिससे पूरे कार्यक्रम का उत्साह और बढ़ गया।

इससे पहले शुक्रवार को ऑकलैंड पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय द्वारा किए गए आत्मीय स्वागत से वह अभिभूत हैं। उन्होंने कहा कि यह उत्साह भारत के साथ प्रवासी भारतीयों के मजबूत और स्थायी जुड़ाव को दर्शाता है।

इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का ऑकलैंड स्थित गवर्नमेंट हाउस में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर न्यूजीलैंड की स्वदेशी माओरी परंपरा के तहत पारंपरिक पोहिरी समारोह आयोजित किया गया, जो देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं का प्रतीक है।

यह चार दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की पहली आधिकारिक यात्रा है। इस दौरान व्यापार, निवेश, शिक्षा, रक्षा तथा दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क को और मजबूत करने पर विशेष जोर रहने की उम्मीद है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑकलैंड के गवर्नमेंट हाउस में गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उन्हें न्यूजीलैंड की समृद्ध स्वदेशी विरासत और सांस्कृतिक मूल्यों को प्रदर्शित करने वाले पारंपरिक तरीके से सम्मानित किया गया।"

प्रधानमंत्री मोदी अपनी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण के तहत स्थानीय समयानुसार शुक्रवार शाम ऑकलैंड पहुंचे। इस अवसर पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया।

न्यूजीलैंड पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान पंजाब, तमिलनाडु और कर्नाटक की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का फ्यूजन और 'वंदे मातरम्' की प्रस्तुति भी दी गई, जिसने भारतीय समुदाय की सांस्कृतिक विविधता और भारत से उसके गहरे जुड़ाव को प्रदर्शित किया।

--आईएएनएस

केके/एएस