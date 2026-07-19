'नेतन्याहू न्यूयॉर्क आए तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए,' ममदानी के बयान पर इजरायली नेताओं का फूटा गुस्सा

न्यूयॉर्क, 19 जुलाई (आईएएनएस)। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने एक इंटरव्यू में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर कुछ ऐसा कहा है, जिस पर इजरायली नेताओं ने उन्हें चौतरफा घेर लिया। अमेरिका में इजरायली राजदूत माइक वॉल्ट्ज ने ममदानी पर पलटवार करते हुए कहा कि नेतन्याहू को गिरफ्तार करने की आपकी मंशा कभी पूरी नहीं होगी।

Read More

अमेरिकी और इजरायली मीडिया के अनुसार, न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने शनिवार को छपे एक इंटरव्यू में कहा कि उनका मानना ​​है कि अगर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए शहर आते हैं तो उन्हें युद्ध अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा करने के लिए वे कानूनों में बदलाव करने की कोशिश नहीं करेंगे।

मेयर ममदानी ने कहा, “मेरा मानना ​​है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू को हेग में रहना चाहिए। वह एक युद्ध अपराधी हैं जिन पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने आरोप लगाया है। आप पाएंगे कि यह एक ऐसी राय है जो कई लोगों की है, सिर्फ इसलिए क्योंकि पिछले कई सालों में उनके कामों ने ऐसा किया है।”

अपनी धमकी को लेकर कोई कार्रवाई न करने का संकेत देते हुए उन्होंने कहा, "मैंने यह भी कहा है कि मैं न्यूयॉर्क शहर में कानूनों का पालन करूंगा, क्योंकि मेरा मानना ​​है कि हमारे शहर को चलाने वाले नेता के तौर पर कानून का पालन करना जरूरी है।"

अपने इरादों के बारे में पूछे जाने पर ममदानी ने कहा कि न्यूयॉर्क शहर में कानून मुझे जो भी करने की इजाजत देगा, हम वही करेंगे, लेकिन हम इसके लिए अपना कानून नहीं लिखेंगे।

जब उनसे पूछा गया कि क्या कानून इजाजत देते हैं तो उन्होंने कहा कि कानूनी विभाग के साथ इस संबंध में हमारी एक्टिव बातचीत हुई है।

ममदानी ने न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट द्वारा वॉन्टेड नेताओं के खिलाफ अरेस्ट वारंट लागू करने के लिए भेजने का वादा किया था। इसमें नेतन्याहू और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शामिल हैं।

वहीं, न्यूयॉर्क मेयर की धमकियों का जवाब देते हुए अमेरिका में इजरायली राजदूत माइक वॉल्ट्ज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "मेयर ममदानी: यूएनजीए के दौरान न्यूयॉर्क में पीएम नेतन्याहू को गिरफ्तार करने की आपकी धमकी क्यों नहीं पूरी होगी: पहला, अमेरिका रोम स्टैच्यूट का हिस्सा नहीं है जो आईसीसी के तहत आता है। दूसरा, यूएन हेडक्वार्टर एग्रीमेंट आने वाले सरकार के प्रमुखों को डिप्लोमैटिक सुरक्षा देता है। तीसरा, हेड-ऑफ-स्टेट इम्यूनिटी लागू होती है। चौथा, फेडरल अथॉरिटी किसी भी स्थानीय मेयर की इच्छा से ऊपर है। यह पूरी तरह से राजनीतिक नाटक है।"

यूएन में इजरायल के राजदूत डेनी डेनन ने ममदानी को घेरते हुए कहा, "ममदानी न्यूयॉर्क पर शासन करने में विफल हो रहे हैं। मेयर के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान देने और अपने शहर में एंटीसेमिटिज्म (यहूदियों के खिलाफ नफरत) की बढ़ती लहर का सामना करने के बजाय, उन्होंने इजरायल पर हमला करके दुश्मनी भड़काने और हेडलाइन बनाने का रास्ता चुना है।"

उन्होंने कहा, "इससे कुछ नहीं बदलेगा। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू न्यूयॉर्क आएंगे, गर्व के साथ संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे और दुनिया के सामने इजरायल की सच्चाई और अपने नागरिकों की रक्षा करने के पक्के अधिकार को बताएंगे। और अगर किसी को गिरफ्तार होना चाहिए तो वो जोहरान ममदानी हैं।"

न्यूयॉर्क में इजरायल के काउंसलर जनरल ने कहा कि न्यूयॉर्क शहर के मेयर के पास इजरायल के प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करने का आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। जिन मामलों पर उनका कोई अधिकार नहीं है, उन्हें संभालने के बजाय, उन्हें न्यूयॉर्क और सिर्फ न्यूयॉर्क को चलाना शुरू कर देना चाहिए।

इसके अलावा, रिपब्लिकन पार्टी ने भी ममदानी का विरोध किया और कहा, "ममदानी हमारे सबसे करीबी साथियों में से एक के प्रमुख को गिरफ्तार करने की धमकी दे रहे हैं। उन्हें स्थानीय कानून प्रवर्तन का राजनीतिकरण करना और अमेरिकी विदेश नीति में दखल देना बंद कर देना चाहिए और इसके बजाय बढ़ते किराए और घरों की कीमतों और एनवाईसी में एंटीसेमिटिज्म पर फोकस करना चाहिए।"

वहीं, इजरायल में अमेरिका के पूर्व राजदूत डैनियल बी. शापिरो ने मेयर ममदानी के लिए एक संदेश दिया: नेतन्याहू अपनी राजनीतिक करियर के लिए लड़ रहे हैं। कई इजरायली उनसे तंग आ चुके हैं और उन्हें बाहर करना चाहते हैं। न्यूयॉर्क में उन्हें गिरफ्तार करने की बेकार कोशिश का एकमात्र नतीजा यह हो सकता है कि उन्हें अपने देश में राजनीतिक बढ़त मिले। यह उनका खुद का लक्ष्य होगा।

--आईएएनएस

केके/डीकेपी