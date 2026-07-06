नाटो की बैठक से पहले ट्रंप का बड़ा दावा- पुतिन और जेलेंस्की दोनों यूक्रेन युद्ध का अंत चाहते हैं

वॉशिंगटन, 6 जुलाई (आईएएनएस)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि उनका मानना है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की, दोनों ही यूक्रेन युद्ध खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि शांति वार्ता में जितनी प्रगति लोगों को दिख रही है, उससे कहीं ज्‍यादा आगे बात बढ़ चुकी है।

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व्हाइट हाउस में 'ट्रंप अकाउंट्स' निवेश कार्यक्रम शुरू करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि हाल ही में उनकी पुतिन से 'बहुत अच्छी बातचीत' हुई थी। उन्होंने यह भी कहा कि इस हफ्ते होने वाले नाटो शिखर सम्मेलन में यूक्रेन का मुद्दा सबसे अहम रहेगा।

जब उनसे पूछा गया कि उनसे बात करने के बाद भी पुतिन सैन्य हमले क्यों जारी रखे हुए हैं, तो ट्रंप ने कहा, "मुझे लगता है कि उन पर दबाव है। वह इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं और यूक्रेन भी इसे खत्म करना चाहता है। हमारी बातचीत चल रही है, और देखते हैं कि क्या हम इसे खत्म कर पाते हैं।"

लगातार जारी लड़ाई के बावजूद ट्रंप ने भरोसा जताया कि हालात सही दिशा में बढ़ रहे हैं।

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि हम लोग जितना समझ रहे हैं, उससे कहीं ज्‍यादा करीब पहुंच चुके हैं। मैं पूरे भरोसे से कह सकता हूं कि राष्ट्रपति पुतिन इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं और राष्ट्रपति जेलेंस्की भी अब इसे खत्म करना चाहते हैं।"

ट्रंप ने कहा कि नाटो नेताओं की बैठक में इस मुद्दे पर आगे भी चर्चा होगी। उन्होंने कहा क‍ि हम नाटो जा रहे हैं और वहां इस बारे में बात करेंगे। मुझे लगता है कि हम इस युद्ध को खत्म कर पाएंगे। ट्रंप ने इस युद्ध को दुनिया के सबसे घातक जारी संघर्षों में से एक बताया और कहा कि दोनों तरफ लगातार भारी जान-माल का नुकसान हो रहा है।

उन्होंने कहा क‍ि यह बहुत दुखद स्थिति है। सिर्फ एक महीने में 36,000 लोगों की मौत हुई है।

उन्होंने कहा क‍ि मैंने आठ युद्ध खत्म करवाए। मुझे लगा था कि रूस-यूक्रेन का युद्ध आसान होगा, क्योंकि मैं दोनों नेताओं को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं।

ट्रंप ने कहा कि पुतिन के साथ हाल की बातचीत के बाद उनका भरोसा और मजबूत हुआ है कि बातचीत के जरिए इस युद्ध का समाधान निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा क‍ि मेरी उनसे बहुत अच्छी बातचीत हुई। मुझे लगता है कि हम इसे पूरा कर लेंगे।

ट्रंप की यह टिप्पणी नाटो शिखर सम्मेलन में रवाना होने से पहले आई है। इस बैठक में यूक्रेन युद्ध गठबंधन के सबसे अहम मुद्दों में शामिल रहेगा। ट्रंप पहले भी कई बार कह चुके हैं कि वह बातचीत के जरिए इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं और इसके लिए रूस और यूक्रेन, दोनों से बातचीत जारी रखने की अपील करते रहे हैं।

--आईएएनएस

एवाई/डीकेपी