नीस में भारतीय समुदाय ने किया जोरदार स्वागत, प्रधानमंत्री मोदी बोले-यह सम्मान बेहद यादगार

नीस, 14 जून (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस पहुंचते ही भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय की तरफ से मिले इस सम्मान को यादगार बताया।

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पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर लिखा, "नीस में भारतीय समुदाय की ओर से एक यादगार स्वागत। भले ही वे घर से कई किलोमीटर दूर हैं, लेकिन भारत के साथ हमारे समुदाय का संबंध पहले की तरह ही मजबूत है।"

फ्रांस पहुंचते ही प्रधानमंत्री ने कहा, "नीस पहुंच गया। नीस के अलावा, इस फ्रांस दौरे में एवियन और पेरिस में कार्यक्रम शामिल हैं। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बातचीत होगी, जिनका मकसद मुख्य विकास साझेदारों के साथ भारत की दोस्ती को बेहतर बनाना होगा। मैं रविवार को राष्ट्रपति मैक्रों से मिलने और ‘भारत इनोवेट्स’ में शामिल होने का इंतजार कर रहा हूं।"

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि इस दौरे से खास क्षेत्रों में भारत-फ्रांस के बीच सहयोग को मजबूत करने का मौका मिलेगा। भारत और फ्रांस साल 2026 को ‘ईयर ऑफ इनोवेशन’ के तौर पर मनाएंगे। इस वजह से इनोवेशन के क्षेत्र में खास फोकस होगा।

विदेश मंत्रालय ने बताया कि ‘भारत इनोवेट्स’ इवेंट भारत के इनोवेशन इकोसिस्टम को दिखाएगा और स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को अपने कटिंग-एज सॉल्यूशन और प्रोडक्ट्स पेश करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देगा।

पीएम मोदी फ्रांस में जी7 शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे। इसके साथ ही फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ मिलकर 'भारत इनोवेट्स 2026' का उद्घाटन करेंगे।

नीस में ही प्रधानमंत्री 14 जून 2026 को राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मिलकर 'भारत इनोवेट्स' का उद्घाटन करेंगे। यह आयोजन "इंडिया-फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन" के तहत हो रहा है, जिसका उद्देश्य भारत के उभरते स्टार्टअप्स को वैश्विक निवेशकों से जोड़ना और देश के उच्च शिक्षा संस्थानों से निकलने वाले नवाचारों को बढ़ावा देना है।

इसके बाद पीएम स्लोवाक गणराज्य की दो दिवसीय (14-15 जून) राजकीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "यह वर्ष 1993 में स्वतंत्रता के बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। ब्रातिस्लावा में मैं राष्ट्रपति पीटर पेलीग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से वार्ता करूंगा और स्लोवाकिया के उद्योग जगत की हस्तियों से भी मुलाकात करूंगा। यह यात्रा भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में चल रही प्रगति को और गति देगी।"

--आईएएनएस

केके/डीकेपी