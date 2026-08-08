नेपाल सरकार की कार्यशैली पर अपनी ही पार्टी ने उठाए सवाल, पीएम बालेंद्र शाह के पोस्ट से बढ़ी चर्चा

नई दिल्ली, 8 अगस्त (आईएएनएस)। नेपाल में इन दिनों हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। देश के लोगों में जेन-जी आंदोलन के बाद चुनी गई बालेंद्र उर्फ बालेन शाह की सरकार के खिलाफ काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। लोग सड़कों पर सरकार के विरोध में अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। तनावपूर्ण हालात और जन आक्रोश के बीच नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की अपनी पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) में भी फूट पड़ती नजर आ रही है।

Read More

दरअसल, प्रधानमंत्री शाह ने आधी रात को फेसबुक पर एक पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने लिखा, “सही समय आने में समय लगता है। इसमें देरी हो सकती है, लेकिन यह गलत नहीं होगा। चिंता न करें। कभी-कभी जो देखा और सुना जाता है, असलियत उससे अलग हो सकती है। कभी-कभी अकेले ही लड़ना पड़ता है। यह पहली बार नहीं है।”

पीएम का ये पोस्ट संसद में सत्ताधारी पार्टी के सांसदों द्वारा सरकार के काम करने के तरीके की कड़ी आलोचना के बाद आया है। आरएसपी के नेता मनीष झा ने नेपाली संसद में जोर देकर कहा कि बदलाव के लिए बड़े जनादेश वाली सरकार में कोई भी अकेला नहीं खड़ा होता है।

मनीष झा ने कहा, “हम सब आपके साथ हैं। जैसा कि संसद में कहा गया था, इरादे या मकसद पर कोई शक नहीं है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें सुधार होना चाहिए। इस महान ऐतिहासिक मौके को बर्बाद न होने देने के लिए सतर्क रहने और सरकार को अलर्ट रखने की हमारी कोशिश जारी रहेगी।” उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को लोगों से जुड़े रहना चाहिए। उन्होंने दोहराया: “मैं सरकार के साथ हूं। यहां कोई अकेला नहीं है।”

दरअसल, नेपाल की संसद में झा ने बालेंद्र सरकार के मैनेजमेंट की आलोचना करते हुए सरकार के इरादे पर भरोसा जताया और कहा, “सरकार को लेकर कोई शक या सवाल नहीं है। हालांकि, ऐसा लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल में कहीं कमी है और इसे मानना ​​होगा। नेतृत्व को यह समझना होगा कि उसे क्या नहीं पता और गवर्नेंस स्किल्स को बेहतर बनाना होगा।”

उन्होंने आगे कहा कि चुने हुए रिप्रजेंटेटिव्स को जनता के साथ जुड़े रहना चाहिए और सुझाव दिया कि अब “काला ​​चश्मा उतारने” का समय आ गया है।

--आईएएनएस

केके/वीसी