नेपाल-भारत की स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए नई पहल, स्टार्टअप पार्टनरशिप नेटवर्क किया लॉन्च

काठमांडू, 12 जुलाई (आईएएनएस)। दो दर्जन नेपाली स्टार्टअप उद्यमियों को पिछले साल दिसंबर से इस साल जनवरी तक भारत के चेन्नई में आईआईटी मद्रास प्रवर्तक टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन में आठ हफ्ते के प्रोग्राम के दौरान मेंटरशिप और मार्केट एक्सपोजर मिला।

Read More

भारतीय दूतावास के अनुसार, भारत-नेपाल स्टार्टअप पार्टनरशिप नेटवर्क (आईएन-एसपीएएन) के तहत काठमांडू में भारतीय दूतावास द्वारा एक व्यापक प्रक्रिया के जरिए चुने गए 24 उद्यमियों ने वर्कशॉप में हिस्सा लिया, भारतीय स्टार्टअप्स के चीफ एग्जीक्यूटिव्स और सीनियर एग्जीक्यूटिव्स से बातचीत की। इसके साथ ही उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स और सोलर फोटोवोल्टिक्स में स्पेशल ट्रेनिंग मॉड्यूल पूरे किए और भारतीय स्टार्टअप्स में इंटर्नशिप की।

इस प्रोग्राम के अच्छे नतीजे भी मिले, जिसमें नौ नेपाली स्टार्टअप्स को आईआईटी मद्रास इनक्यूबेशन सेल से इनक्यूबेशन और निवेश ऑफर मिले, जो भारत के लीडिंग डीप-टेक इनक्यूबेटर्स में से एक है।

प्रतिभागी भारत-नेपाल स्टार्टअप पार्टनरशिप नेटवर्क (आईएन-एसपीएएन) का हिस्सा थे, जो काठमांडू में भारतीय दूतावास और आईआईटीएम प्रवर्तक की एक संयुक्त पहल है, जिसका मकसद उभरते हुए नेपाली उद्यमियों को भारत के इनोवेशन, तकनीक और स्टार्टअप इकोसिस्टम से जोड़ना है।

भारत में लगभग दो महीने के प्रोग्राम से लौटने के बाद, प्रतिभागियों ने आईएन-एसपीएएन से आए मोमेंटम को नेपाल में भी स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए कुछ बड़ा करने का फैसला किया।

उन्होंने एक स्थायी संस्थान, आईएन-एसपीएएन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया, जिसका मकसद नेपाल में एक सेल्फ-सस्टेनिंग द्विपक्षीय स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाना है, जहां दोनों देशों के संस्थापक, शोधकर्ता और संस्थान मिलकर काम कर सकें।

इस पहल का मकसद उद्यमिता को मजबूत करने के एक जैसे दृष्टिकोण के साथ अकादमी, उद्योग और रिसर्च इंस्टीट्यूशन के बीच स्ट्रक्चर्ड इनक्यूबेशन, क्रॉस-बॉर्डर कोलेबोरेशन और साझेदारी को बढ़ावा देना है।

नए बने संस्थान ने 2026–2029 टर्म के लिए फॉर्मल तौर पर नौ मेंबर का एग्जीक्यूटिव बोर्ड बनाया है। बोर्ड को प्रेसिडेंट असीम श्रेष्ठ हेड कर रहे हैं, जिसमें प्रबीन भट्टाराई वाइस-प्रेसिडेंट, श्रीयांच श्रेष्ठ जनरल सेक्रेटरी, ऋतिक बाबू श्रेष्ठ जॉइंट सेक्रेटरी और प्रदीप गिरी ट्रेजरर हैं। ऑर्गनाइजेशन की तरफ से जारी एक प्रेस स्टेटमेंट के मुताबिक, मोहन तमांग, विष्णु कुमार अग्रवाल, निकेश सिंह और सुनील के.सी. को एग्जीक्यूटिव मेंबर चुना गया है।

एग्जीक्यूटिव बोर्ड बनने के बाद, ऑर्गनाइजेशन ने तीन साल का रोडमैप जारी किया, जिसका मकसद भारत के साथ क्रॉस-बॉर्डर कोलेबोरेशन के ज़रिए नेपाल के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करना है।

आईएन-एसपीएएन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने 2026–2029 के समय के लिए पांच-पॉइंट रोडमैप को मंजूरी दी है।

इस प्लान के तहत, काठमांडू में एक फ्लैगशिप इनक्यूबेशन सेंटर बनाना है, जो हर साल 25 स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेगा। हर साल लगभग 500 उद्यमियों के लिए फाउंडर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएगा। नेपाल और भारत के इंडस्ट्री लीडर्स के साथ हर महीने टाउन हॉल इंटरेक्शन आयोजित करेगा।

उद्यमियों को रियल-टाइम गाइडेंस देने के लिए एक स्टार्टअप हेल्पलाइन शुरू करेगा और दोनों देशों के संस्थापकों, निवेशकों और इकोसिस्टम नेताओं को एक साथ लाने के लिए साल में दो बार स्टार्टअप संवाद कॉन्क्लेव होस्ट करेगा।

संस्थान ने कहा कि अपने पहले पब्लिक एंगेजमेंट के तौर पर संगठन जुलाई के आखिरी हफ्ते में काठमांडू में भारतीय दूतावास में एक स्टार्टअप टाउन हॉल होस्ट करेगा। यह कार्यक्रम केंद्र की औपचारिक शुरुआत के बाद उसका पहला पब्लिक प्रोग्राम होगा।

केंद्र ने नेपाल के स्टार्टअप इकोसिस्टम की ग्रोथ को तेज करने के लिए तकनीकी, अकादमी और औद्योगिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए आईआईटीएम प्रवर्तक के साथ अपने संस्थागत सहयोग को और गहरा करने की भी योजना बनाई है।

इस बीच, भारतीय दूतावास के अनुसार, आईएन-एसपीएएन प्रोग्राम का दूसरा बैच इस साल 1 जून को शुरू हुआ, जिसमें 25 नेपाली स्टार्टअप ने भारत के चेन्नई में आईआईटी मद्रास प्रवर्तक टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन में आठ हफ्ते के, पूरी तरह से फंडेड उद्यमिता, प्रशिक्षण और इनोवेशन प्रोग्राम में हिस्सा लिया।

--आईएएनएस

केके/पीएम