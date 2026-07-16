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'नए युग में शासन का वृत्तांत' के पहले खंड का विमोचन

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 16, 2026, 03:05 PM
'नए युग में शासन का वृत्तांत' के पहले खंड का विमोचन

बीजिंग, 16 जुलाई (आईएएनएस)। 36वां हांगकांग पुस्तक मेला 15 जुलाई को हांगकांग कन्वेंशन और प्रदर्शनी केंद्र में उद्घाटित हुआ। पहले दिन में "नए युग में शासन का वृत्तांत" (पारंपरिक चीनी संस्करण) के पहले खंड का विमोचन समारोह आयोजित किया गया।

"नए युग में शासन का वृत्तांत" का पहला खंड चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के दूरदर्शी नेतृत्व में चीन को पुनरुत्थान की ओर ले जाने की असाधारण यात्रा का सजीव चित्रण करता है और नए युग में चीनी विशेषताओं वाले समाजवाद पर शी चिनफिंग के विचारों की सत्यता और व्यावहारिक शक्ति को प्रदर्शित करता है।

इस पारंपरिक चीनी संस्करण के प्रकाशन से हांगकांग और मकाऊ के पाठकों को नए युग में चीनी विशेषताओं वाले समाजवाद पर शी चिनफिंग के विचारों के मूल सार और विशिष्ट व्यावहारिक विशेषताओं को गहराई से समझने और शी चिनफिंग की दूरदर्शी रणनीतिक सोच, जनता के प्रति गहरी चिंता और महान भावना की वास्तविक अनुभूति करने में मदद मिलेगी।

यह हांगकांग और मकाऊ समाज के सभी क्षेत्रों को अर्थव्यवस्था के विकास, जन-जीवन के सुधार और राष्ट्रीय चेतना और देशभक्ति को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण पाठ्य पुस्तक प्रदान करता है।

हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र सरकार के प्रशासनिक विभाग और हांगकांग स्थित केंद्रीय जन सरकार के संपर्क कार्यालय के अधिकारी, हांगकांग के देशभक्ति संगठनों और राजनीतिक समूहों के प्रतिनिधि, हांगकांग के राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक क्षेत्रों के प्रतिनिधि और हांगकांग के युवाओं के प्रतिनिधि पुस्तक विमोचन समारोह में उपस्थित थे।

हांगकांग चीनी उद्यम संघ और हांगकांग शिक्षा कार्यकर्ता संघ के प्रतिनिधियों ने मौके पर ही दान पुस्तकें स्वीकार कीं। 15 जुलाई से, "नए युग में शासन का वृत्तांत" (पारंपरिक चीनी संस्करण) का पहला खंड हांगकांग और मकाऊ की विभिन्न प्रमुख किताबों की दुकानों में उपलब्ध होगा और बिक्री में इसे प्रदर्शित किया जाएगा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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