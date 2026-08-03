मिस्र में 5.5 तीव्रता का आया भूकंप, काहिरा में भी महसूस किए गए झटके

काहिरा, 3 अगस्त (आईएएनएस)। मिस्र में सोमवार सुबह शर्म अल-शेख के उत्तर-पूर्व में 5.5 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। मिस्र के राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान ने यह जानकारी दी।

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इंस्टीट्यूट के अनुसार, भूकंप का केंद्र स्थानीय समय के हिसाब से सुबह करीब 3:00 बजे 10 किमी की गहराई पर था, जिसका उपकेंद्र 30.19 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 32.61 डिग्री पूर्वी देशांतर पर था।

इंस्टीट्यूट ने कहा कि उन्हें रिपोर्ट मिली है कि लोगों ने भूकंप का झटका महसूस किया। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के रिपोर्टरों ने भी मिस्र की राजधानी काहिरा में भी भूकंप के हल्के झटके महसूस किए। हालांकि, जानमाल के नुकसान की कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

भूकंप के बाद, मिस्र के स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्री खालिद अब्देल-गफ्फार ने देश के हेल्थ इमरजेंसी प्लान को तुरंत सक्रिय करने और मंत्रालय के सेंट्रल क्राइसिस और इमरजेंसी ऑपरेशन्स रूम को बुलाने का ऑर्डर दिया।

मंत्रालय ने देश भर के अस्पतालों में इमरजेंसी और क्रिटिकल-केयर डिपार्टमेंट में सबसे उच्चतम स्तर पर अलर्ट लेवल जारी कर दिया और एम्बुलेंस और रैपिड-रिस्पॉन्स टीमों के तैयार रहने की पुष्टि की है।

मंत्रालय ने बताया कि स्वास्थ्य की स्थिति स्थिर बनी हुई है और भूकंप से जुड़े किसी नुकसान की खबर नहीं है।

इस बीच, मिस्र के रेड क्रिसेंट ने उन शहरों में इमरजेंसी प्लान सक्रिय कर दिए हैं जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और कहा कि उन्हें किसी के मरने या संपत्ति के नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

मिस्र, स्वेज खाड़ी, लाल सागर और अकाबा खाड़ी के आस-पास एक्टिव टेक्टोनिक जोन के पास है, जिससे देश में कभी-कभी हल्के भूकंप आने का खतरा रहता है। हालांकि ज्यादातर भूकंप के झटकों में बहुत कम या कोई नुकसान नहीं होता है।

यह भूमध्य सागर में है, जहां अफ्रीकी प्लेट यूरेशियाई प्लेट के नीचे खिसकती है, जिससे उत्तरी मिस्र में हल्की से तेज भूकंपीय गतिविधि महसूस होती है।

--आईएएनएस

केके/एएस