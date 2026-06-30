मोनाको में हुए धमाके में तीन लोग घायल, संदिग्ध अब भी फरार

मोनाको सिटी, 30 जून (आईएएनएस)। मोनाको के रुए रेवरेंड-पेरे-लुई-फ्रोला में एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में सोमवार को रात करीब 9 बजे (स्थानीय समय) धमाका हुआ। इस धमाके में तीन लोग घायल हो गए। स्थानीय मीडिया ने मंगलवार को बताया कि संदिग्ध फ्रांस के ब्यूसोलिल की तरफ भागा और अभी भी फरार है।

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धमाके के बाद, सुरक्षा वाले और इमरजेंसी सर्विस वाले घटनास्थल पर पहुंचे। शुरुआती जानकारी के अनुसार, सीसीटीवी कैमरों में एक आदमी घटनास्थल पर बैग छोड़कर चला गया। मोनाको लाइफ की रिपोर्ट के अनुसार, बाद में कई लोग वहां पहुंचे और धमाका हुआ।

मोनाको की सरकार ने कहा कि इस घटना में तीन लोग घायल हुए हैं, जिनमें दो बड़े और एक बच्चा शामिल हैं। पीड़ितों की पहचान यूक्रेन और रूस के नागरिकों के तौर पर हुई है।

मोनाको सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा बयान में कहा कि पुलिस ने इलाके को तुरंत घेर लिया। तीन घायल लोगों को फ्रांस के नीस शहर के हॉस्पिटल में ले जाया गया।

बयान में कहा गया, "प्लेस डेस मौलिंस के पास प्रिंसिपिलिटी में एक बम पैकेज से जुड़ा एक जोरदार धमाका सुना गया। पुलिस ने तुरंत इलाके को घेर लिया। तीन लोग घायल हुए हैं, जिनमें से दो बड़े और एक बच्चा नीस के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।"

मोनाको के प्रिंस अल्बर्ट-टू ने मोनाको में हुए धमाके को पूरे मोनेगास्क समुदाय के लिए हैरान करने वाली घटना बताते हुए फेसबुक पर साझा एक बयान में कहा, "मोनाको में हुआ धमाका पूरे मोनेगास्क समुदाय के लिए हैरान करने वाला है। मेरी संवेदनाएं सबसे पहले पीड़ितों, उनके प्रियजनों और इस क्रूर घटना से सीधे प्रभावित हुए निवासियों के साथ हैं। प्रिंसेस चार्लीन, मेरा परिवार और मैं उनके प्रति अपनी सहानुभूति और अपना अटूट समर्थन दिखाना चाहते हैं। हम पब्लिक सिक्योरिटी फोर्स के शानदार काम की भी सराहना करना चाहते हैं, जो सख्ती और धैर्य के साथ स्थिति को संभाल रहे हैं और जिन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि पीड़ितों की देखभाल की जाए और इलाके को सुरक्षित किया जाए।"

इसमें आगे कहा गया, "सरकार के अधिकार के तहत सभी जरूरी सरकारी सेवाएं अभी फ्रेंच अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। हमें उन पर भरोसा है कि वे इस दुखद घटना के हालात का जल्द से जल्द पता लगाएंगे, जिम्मेदार लोगों की पहचान करेंगे और हर स्तर पर हर जरूरी जवाब देंगे। पहले से कहीं ज्यादा, मोनाको की रियासत हिंसा और अपराध का सामना करने के लिए एकजुट रहेगी। हमारे समुदाय की सुरक्षा हमेशा से हमारी प्राथमिकता रही है; चाहे कितने भी गंभीर खतरे हों, यह बनी रहेगी।"

--आईएएनएस

केके/पीएम