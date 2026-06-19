logo
अन्तरराष्ट्रीय

'मैं और इटली क‍िसी के आगे ग‍िड़ग‍िड़ाते नहीं', ट्रंप के बयान पर मेलोनी का जोरदार पलटवार

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Jun 19, 2026, 02:18 PM
'मैं और इटली क‍िसी के आगे ग‍िड़ग‍िड़ाते नहीं', ट्रंप के बयान पर मेलोनी का जोरदार पलटवार

नई द‍िल्‍ली, 19 जून (आईएएनएस)। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को लेकर अमेर‍िकी राष्‍ट्रपत‍ि डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान के बाद दोनों देशों के र‍िश्‍तों में खटास पैदा हो गई है।

ट्रंप ने दावा क‍िया क‍ि जी-7 शिखर सम्मेलन में मेलोनी ने उनके साथ फोटो खिंचवाने के ल‍िए 'गिड़गिड़ाकर म‍िन्‍नत' की। ट्रंप के इस बयान के बाद इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कड़ी प्रत‍िक्रिया देते हुए कहा क‍ि न तो मैं और न ही इटली कभी गिड़गिड़ाते हैं।

अमेर‍िकी राष्‍ट्रपत‍ि डोनाल्ड ट्रंप ने एक टीवी कार्यक्रम के दौरान दावा क‍िया कि हाल ही में हुए जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने उनके साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए 'गिड़गिड़ाकर अनुरोध किया था।'

इस बयान पर नाराजगी जताते हुए जॉर्जिया मेलोनी ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर एक पोस्‍ट में कहा, ''मैं और इटली कभी क‍िसी के आगे ग‍िड़ग‍िड़ाते नहीं हैं।''

मेलोनी ने कहा क‍ि राष्ट्रपति ट्रंप की बातें पूरी तरह काल्पनिक हैं। हमें समझ नहीं आता कि अमेरिका के राष्ट्रपति ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं, खासकर अपने सहयोगी देशों के साथ। हम चाहेंगे कि वे पश्चिमी देशों के दुश्मनों के प्रति भी उतनी ही सख्ती दिखाएं।

मेलोनी ने कहा क‍ि राजनीतिक विचार चाहे जो भी हों, अमेरिका के राष्ट्रपति को किसी करीबी यूरोपीय सहयोगी देश के लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नेता का सार्वजनिक रूप से मजाक उड़ाने या उनका अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है।

दरअसल, मौका चाहे कोई भी हो, ट्रंप हमेशा अपनी बयानबाजी और खुद अपनी तारीफ के चक्कर में चर्चा में आ जाते हैं। जी-7 सम‍िट में ट्रंप अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहे। फ‍िर चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में कहे शब्‍द हों या भरी सभा में खुद को 'बॉस' कहना।

फ्रांस के एवियन में हुए 52वें जी-7 शिखर सम्मेलन के वर्किंग सेशन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप देरी से पहुंचे थे। जब उन्होंने कॉन्फ्रेंस रूम में प्रवेश किया तो सभी सदस्यगण उनकी तरफ देखने लगे। ट्रंप आगे बढ़े, रुके, और फिर बोले, 'आई एम द बॉस।' उनके इस अंदाज पर सभी नेतागण हंसने लगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने मुस्कुराते हुए ट्रंप का स्वागत किया।

हालांक‍ि, ये लहजा मजाक भरा था, लेक‍िन इस बार इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के ल‍िए ट्रंप के बयान ने बड़ा व‍िवाद खड़ा कर द‍िया है। इसका असर आने वाले समय में दोनों देशों के र‍िश्‍तों में पड़ सकता है।

--आईएएनएस

एवाई/एबीएम