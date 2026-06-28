लंदन में कार ने पैदल चलने वालों को मारी टक्कर, पांच घायल और एक गिरफ्तार

लंदन, 28 जून (आईएएनएस)। ब्रिटेन की राजधानी लंदन से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पुलिस की ओर से साझा जानकारी के अनुसार, लंदन में एक कार ने पैदल चल रहे लोगों को टक्कर मार दी। इस घटना में पांच लोग घायल हो गए। लंदन की पुलिस ने हत्या की कोशिश के शक में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

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न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की ओर से साझा जानकारी के अनुसार, यह घटना शनिवार को स्थानीय समय (1330 जीएमटी) के हिसाब से दोपहर 2:30 बजे से कुछ पहले ईलिंग ब्रॉडवे में हुई। मेट्रोपॉलिटन पुलिस के मुताबिक, दो लोगों का मौके पर ही इलाज किया गया, जबकि तीन और लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया। किसी को भी अति गंभीर चोटें नहीं आई।

गाड़ी मौके पर नहीं रुकी, लेकिन थोड़ी देर बाद पास के ग्रेंज पार्क में उसे रोक लिया गया। घटना के दौरान गाड़ी चला रहे सोमालिया में जन्मे 34 साल के ब्रिटिश आदमी को खतरनाक ड्राइविंग और हत्या की कोशिश के शक में गिरफ्तार किया गया।

पुलिस ने कहा कि घटना की वजह से शुरुआती पूछताछ के दौरान काउंटर-टेररिज्म अधिकारियों से सलाह ली गई थी। जांच करने वाले इस घटना के मकसद के बारे में गहराई से सोच रहे हैं, लेकिन इस मामले को आतंकवाद के दृष्टिकोण से नहीं देखा जा रहा है।

लंदन एम्बुलेंस सर्विस ने कहा कि उसने कई एम्बुलेंस क्रू, पैरामेडिक्स और दूसरे इमरजेंसी कर्मचारियों को मौके पर भेजा, जबकि लंदन की एयर एम्बुलेंस को भी तैनात किया गया। पुलिस घटना की जांच जारी रखे हुए है, इसलिए सड़कें बंद हैं।

काउंटर टेररिज्म पुलिसिंग लंदन ने शुरुआती पूछताछ की, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि इस मामले को आतंकवाद नहीं माना जा रहा है।

मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने कहा कि सोमालिया में जन्मे एक ब्रिटिश आदमी को खतरनाक ड्राइविंग और हत्या की कोशिश के शक में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के मुताबिक, उसे पास के ग्रेंज पार्क से "थोड़ी देर बाद" हिरासत में लिया गया।

पुलिस ने कहा कि इस घटना में लगी कोई भी चोट जानलेवा नहीं थी। दो लोगों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जबकि दो अन्य का मौके पर ही इलाज किया गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ी।

सोशल मीडिया पर इस घटना की एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रही है। वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लोग एक सफेद कार के साथ दौड़ रहे हैं, गाड़ी को लात मार रहे हैं और कार के भागने से पहले ड्राइवर साइड का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, वायरल वीडियो की फिलहाल आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है।

--आईएएनएस

केके/पीएम