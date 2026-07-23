लॉस एंजिल्स मिशन भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को देगा नई रफ्तार

लॉस एंजिल्स, 23 जुलाई (आईएएनएस)। अमेरिका के लॉस एंजिल्स स्थित भारत के नए महावाणिज्य दूतावास ने पारंपरिक कूटनीतिक भूमिका से आगे बढ़ते हुए खुद को व्यापार, निवेश, तकनीक और नवाचार के नए केंद्र के रूप में स्थापित करना शुरू कर दिया है। भारतीय महावाणिज्य दूत डॉ. केजे श्रीनिवास ने कहा कि भारतीय प्रवासी समुदाय और अमेरिकी साझेदारों से दूतावास को जबरदस्त समर्थन मिला है और अमेरिका का प्रशांत दक्षिण पश्चिम क्षेत्र भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की अपार संभावनाएं रखता है।

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भारतीय राजनयिक ने बताया कि नए महावाणिज्य दूतावास को भारतीय प्रवासी समुदाय और अमेरिकी साझेदारों, दोनों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है।

उन्होंने कहा, "यह भारतीय प्रवासी समुदाय का लंबे समय से संजोया हुआ सपना था।" महावाणिज्य दूतावास की स्थापना के बाद से निवेश प्रोत्साहन से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और भारतीय उद्योग प्रतिनिधिमंडलों तथा स्थानीय अमेरिकी कंपनियों के बीच व्यावसायिक बैठकों की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।

इसके साथ ही दूतावास ने दुर्लभ मृदा तत्वों (रेयर अर्थ) और महत्वपूर्ण खनिजों (क्रिटिकल मिनरल्स) से जुड़े हितधारकों के साथ भी संवाद शुरू किया है। यह क्षेत्र ऐसे समय में रणनीतिक रूप से और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, जब भारत और अमेरिका मजबूत एवं भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखलाएं विकसित करने पर जोर दे रहे हैं।

डॉ. श्रीनिवास ने कहा, "हम दोनों देशों के बीच इन क्षेत्रों में साझेदारी और कारोबारी संबंधों को लगातार गति पकड़ते हुए देख रहे हैं। राजनीतिक पक्ष और व्यावसायिक पक्ष ने भारत का बहुत स्वागत किया है क्योंकि वे हमेशा भारत को बढ़ोतरी में साझेदार के तौर पर चाहते थे और उन्होंने 21वीं सदी में नए उभरते भारत को पहचाना।"

यह पूछे जाने पर कि पूरे इलाके में भारत के बारे में सोच कैसे बदली है, डॉ. श्रीनिवास ने कहा कि कहानी में काफी बदलाव आया है। पहले यह सिर्फ बॉलीवुड, योग और इसका सांस्कृतिक हिस्सा हुआ करता था लेकिन अब यह सीरियस व्यवसाय है- उद्यमिता, इनोवेशन, और निवेश।

उन्होंने हाल ही में हुए बीआईओ इंटरनेशनल कन्वेंशन की ओर इशारा किया, जिसमें 52 से ज्यादा भारतीय कंपनियों ने हिस्सा लिया था। भारतीय कॉन्सुल जनरल ने कहा, "आप भारतीय कंपनियों में आने वाले ट्रैफिक की मात्रा देखकर हैरान रह जाएंगे। इससे पता चलता है कि भारत ग्लोबल सीन पर आ गया है।"

उन्होंने कहा कि अमेरिका के विभिन्न राज्यों के गवर्नरों, कांग्रेस सदस्यों, राज्य विधायकों और मेयरों के साथ हुई उनकी मुलाकातों से यह स्पष्ट हुआ कि भारत के साथ गहरे सहयोग को लेकर उत्साह लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, "इन बैठकों के जरिए हमें यह समझने और परखने का अवसर मिला कि वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में भारत के प्रति उनमें कितना उत्साह और जुड़ाव है।"

डॉ. श्रीनिवास ने बताया कि शिक्षा भी दोनों देशों के बीच तेजी से उभरते सहयोग का एक प्रमुख क्षेत्र बन रही है। उन्होंने कहा, "शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से आगे बढ़ रहा है।" उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो, एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया और यूसीएलए सहित कई अमेरिकी विश्वविद्यालयों और भारतीय संस्थानों के बीच विकसित हो रही साझेदारियों का उल्लेख किया।

उन्होंने कहा कि इन सहयोगों से छात्रों, शोधकर्ताओं और प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही भारत और अमेरिका दोनों देशों के नवाचार (इनोवेशन) पारिस्थितिकी तंत्र को भी मजबूती मिलेगी। डॉ. श्रीनिवास ने कहा, "आने वाले समय में दोनों देशों के बीच पूंजी, प्रौद्योगिकी और नवाचार का आदान-प्रदान तेजी से बढ़ेगा। वे भारत को एक स्वाभाविक और भरोसेमंद साझेदार के रूप में देखते हैं।"

उन्होंने बताया कि 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक की तैयारियां भी भारतीय महावाणिज्य दूतावास की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल हैं।

डॉ. श्रीनिवास ने कहा कि महावाणिज्य दूतावास भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए), युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, लॉस एंजिल्स मेयर कार्यालय और आयोजन समिति के साथ मिलकर पहले से ही समन्वय कर रहा है।

उन्होंने कहा, "अगस्त में एक प्रतिनिधिमंडल के आने की उम्मीद है, जो प्रतियोगिता स्थलों, प्रशिक्षण केंद्रों और लॉजिस्टिक्स जैसी व्यवस्थाओं का जायजा लेगा।"

उन्होंने बताया कि एक सदी से अधिक समय बाद ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी ने तैयारियों को एक नया आयाम दे दिया है।

डॉ. श्रीनिवास ने कहा, "इस क्षेत्र में क्रिकेट को लेकर जबरदस्त उत्साह है।" उन्होंने पोमोना में बने नए क्रिकेट स्टेडियम का उल्लेख करते हुए कहा कि विस्तार के बाद यहां ओलंपिक क्रिकेट मुकाबलों की मेजबानी होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, "हर कोई क्रिकेट को लेकर बेहद उत्साहित है।"

डॉ. श्रीनिवास ने कहा कि प्रशांत दक्षिणपश्चिम भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी का एक अहम स्तंभ बनता जाएगा, क्योंकि रक्षा, एयरोस्पेस, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्वास्थ्य सुविधा, बायोटेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स और जरूरी मिनरल्स में सहयोग बढ़ेगा।

लॉस एंजिल्स में कॉन्सुलेट जनरल का खुलना, पूरे अमेरिका में अपने राजनयिक और आर्थिक जुड़ाव को बढ़ाने की भारत की बड़ी कोशिश को दिखाता है। दोनों देशों के संबंध तकनीक, मजबूत सप्लाई चेन, स्वच्छ ऊर्जा, उच्च शिक्षा और इनोवेशन पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं।

पिछले दस सालों में, भारत और अमेरिका ने रणनीतिक, आर्थिक और लोगों के बीच आपसी सहयोग को लगातार गहरा किया है, जिसे दुनिया के सबसे बड़े और सबसे प्रभावी भारतीय समुदाय में से एक का समर्थन मिला है।

अमेरिकी प्रशांत दक्षिण पश्चिम उस साझेदारी में एक खास जगह रखता है। ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनियों, वेंचर कैपिटल फर्मों, बड़ी यूनिवर्सिटीज, एयरोस्पेस और रक्षा उद्योग, बड़े पोर्ट्स और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग हब्स का घर होने के कारण, यह इलाका भारत को कमर्शियल साझेदारी और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने के लिए बड़े अवसर देता है।

--आईएएनएस

केके/पीएम