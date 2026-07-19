लेबनान के राष्ट्रपति आउन पहुंचे वाशिंगटन, ट्रंप से हिज्बुल्लाह और इजरायल के मुद्दे को लेकर करेंगे चर्चा

वाशिंगटन, 19 जुलाई (आईएएनएस)। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निमंत्रण पर वाशिंगटन पहुंचे हैं। आउन व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच हिज्बुल्लाह के हथियार डालने और लेबनान से इजरायली सेना की वापसी सुनिश्चित करने की योजना पर चर्चा होगी।

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लेबनान के राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी गई, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निमंत्रण पर अमेरिका के आधिकारिक दौरे की शुरुआत में, रिपब्लिक के प्रेसिडेंट जनरल जोसेफ आउन और फर्स्ट लेडी नायमा आउन वाशिंगटन में एंड्रयूज एयर फोर्स बेस पहुंचे।

अमेरिकी अधिकारियों ने राष्ट्रपति आउन और लेबनान की फर्स्ट लेडी का एयरपोर्ट पर स्वागत किया। लेबनान के आधिकारिक बयान के अनुसार, राष्ट्रपति आउन और फर्स्ट लेडी का स्वागत करने वालों में अमेरिकी राज्य विभाग की प्रोटोकॉल प्रमुख, बेस कमांडर, अमेरिका में लेबनान की राजदूत नाडा हरदिनी मालूफ, संयुक्त राष्ट्र में लेबनानी मिशन के प्रमुख राजदूत अहमद अराफा, लेबनानी दूतावास में मिलिट्री अटैची (सशस्त्र बल का सदस्य) ब्रिगेडियर जनरल ओलिवियर हकमेह, कॉन्सुल वासिम बुट्रोस, दूतावास स्टाफ और वाशिंगटन मिडिल ईस्ट स्टेशन चीफ अदीब अल-कोसी शामिल थे।

लेबनान के राष्ट्रपति कार्यालय ने बताया कि थोड़े समय के आराम के बाद लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन, उनकी पत्नी और उनके साथ आए प्रतिनिधिमंडल ने आधिकारिक आवास का रुख किया। वहां उन्होंने अमेरिका में लेबनान के राजदूत मुअल्लूफ, दूतावास के राजनयिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्हें दूतावास के कामकाज, अमेरिका में रह रहे लेबनानी समुदाय की स्थिति और राष्ट्रपति की यात्रा से जुड़े अन्य विषयों की जानकारी दी गई।

राष्ट्रपति आउन सोमवार (स्थानीय समय) से अपनी आधिकारिक बैठकों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले उनकी अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के साथ बैठक होगी। इसके बाद मंगलवार दोपहर से पहले व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनका औपचारिक स्वागत करेंगे।

अपने दौरे के दौरान राष्ट्रपति आउन अमेरिकी सीनेट के कई सदस्यों और अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी अलग-अलग बैठकें करेंगे।

राष्ट्रपति आउन अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रुबियो के साथ एक सत्र के साथ अपनी आधिकारिक बैठक शुरू करने वाले हैं, जिसके बाद मंगलवार को दोपहर से पहले व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप का रिसेप्शन होगा। इसके अलावा, राष्ट्रपति आउन सीनेट के सदस्यों और अमेरिकी सरकार के अधिकारियों के साथ भी कई बैठकें करेंगे।

पिछले साल राष्ट्रपति चुने जाने से पहले आउन लेबनान की अमेरिकी समर्थन वाली सेना के कमांडर थे। वो लगभग 20 सालों में व्हाइट हाउस आने वाले पहले लेबनानी हेड ऑफ स्टेट हैं; वे पहली बार ट्रंप से आमने-सामने मिलेंगे।

--आईएएनएस

केके/पीएम