ली छ्यांग ने राज्य परिषद की एक नियमित बैठक की अध्यक्षता की

बीजिंग, 11 जुलाई (आईएएनएस)। चीनी प्रधानमंत्री ली छ्यांग ने राज्य परिषद की नियमित बैठक की अध्यक्षता कर बाढ़ की रोकथाम, बाढ़ नियंत्रण और आपदा राहत कार्यों को और आगे बढ़ाने पर बल दिया।

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बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि सभी क्षेत्रों और विभागों को महासचिव शी चिनफिंग के महत्वपूर्ण निर्देशों और आवश्यकताओं तथा सीपीसी केंद्रीय कमेटी के निर्णयों और प्रबंधन का पालन करना चाहिए, बाढ़ नियंत्रण और आपदा राहत में हमेशा उच्च स्तर की सतर्कता बनाए रखनी चाहिए, बाढ़ और आपदाओं के खिलाफ इस कठिन लड़ाई को जीतने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।

बैठक में डिजिटल चीन के निर्माण पर एक रिपोर्ट भी सुनी गई। बैठक में डिजिटल चीन के निर्माण को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने, डिजिटल अवसंरचना की रूपरेखा को उचित रूप से विकसित करने, अगली पीढ़ी के संचार और कंप्यूटिंग नेटवर्क के निर्माण में तेजी लाने, डिजिटल बुद्धिमत्ता के स्तर को सुधारने और आर्थिक एवं सामाजिक विकास को समग्र रूप से सशक्त बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

बैठक में आधुनिक परिसंचरण प्रणाली के निर्माण की प्रगति पर एक रिपोर्ट भी सुनी गई। बैठक में परिसंचरण अवसंरचना में खामियों को दूर करने, रसद नेटवर्क निर्माण के साथ-साथ महत्वपूर्ण वस्तुओं के लिए एक मजबूत परिसंचरण नेटवर्क बनाने, बहुस्तरीय परिवहन को तेजी से विकसित करने और परिसंचरण लागत को और कम करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

इस बैठक में सार्वजनिक व्यायाम योजना (2026-2030) पर विचार कर उसे पारित किया गया।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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