क्यूबाई समाज के डिजिटल बदलाव प्रोजेक्ट की शुरुआत

बीजिंग, 10 जुलाई (आईएएनएस)। क्यूबा की राजधानी हवाना में 9 जुलाई को चीनी सरकार और संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी के बीच पहली त्रिपक्षीय सहयोग पहल 'क्यूबाई समाज का डिजिटल बदलाव' प्रोजेक्ट का आधिकारिक शुभारंभ किया गया।

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यह प्रोजेक्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड साउथ-साउथ कोऑपरेशन फंड की मदद से चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्यूबा के दूरसंचार और डिजिटल सेवा इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक और मजबूत बनाना है, ताकि लोगों को डिजिटल सार्वजनिक सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो सकें।

क्यूबा की संचार मंत्री मायरा अरेविच ने कहा कि यह प्रोजेक्ट देश के डिजिटल बदलाव को गति देगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाएगा।

क्यूबा में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के उप-आवासीय प्रतिनिधि गेब्रियल बोटिनो ने कहा कि यूएनडीपी इस प्रोजेक्ट को सुचारू और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के लिए हर स्तर पर सहयोग देगा। इसमें परियोजना का क्रियान्वयन, खरीद प्रक्रिया और कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

क्यूबा में चीन के राजदूत ह्वा शिन ने कहा कि 'क्यूबाई समाज का डिजिटल बदलाव' क्यूबा में चीनी सरकार और संयुक्त राष्ट्र एजेंसी की पहली त्रिपक्षीय सहयोग परियोजना है। उनके अनुसार, यह चीन और क्यूबा के बीच दक्षिण-दक्षिण सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक नया कदम है और बहुपक्षवाद के प्रति चीन की प्रतिबद्धता का भी उदाहरण है।

उन्होंने आगे कहा कि चीन, क्यूबा की राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप उसके डिजिटल बदलाव को आगे बढ़ाने के लिए सभी पक्षों के साथ सहयोग मजबूत करने का इच्छुक है।

(साभार-चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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