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क्यूबा के डिप्लोमैट का दावा-अमेरिका दूसरे देशों पर क्यूबा को अलग-थलग करने के लिए डाल रहा है दबाव

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 03, 2026, 04:35 AM
क्यूबा के डिप्लोमैट का दावा-अमेरिका दूसरे देशों पर क्यूबा को अलग-थलग करने के लिए डाल रहा है दबाव

हवाना, 3 जुलाई (आईएएनएस)। क्यूबा के उपविदेश मंत्री कार्लोस फर्नांडीज डी कोसियो के अनुसार, अमेरिकी सरकार दुनिया भर की सरकारों पर क्यूबा के साथ द्विपक्षीय स्वास्थ्य सुविधा कार्यक्रम खत्म करने का दबाव बना रही है।

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, क्यूबा के उपविदेश मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर लिखा कि कार्यक्रमों को खत्म करने का असर यह हुआ है कि कई सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच से दूर हो गईं।

उन्होंने कहा कि अमेरिका अन्य देशों पर भी दबाव बना रहा है कि वे अमेरिका द्वारा क्यूबा पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध के खिलाफ अपने पारंपरिक रुख में बदलाव करें और यहां तक कि इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में चर्चा करने से भी इनकार कर दें।

उन्होंने कहा कि क्यूबा को फ्यूल एक्सपोर्ट करने पर वाशिंगटन के प्रतिबंध का पालन करने के लिए वह पहले से ही दूसरी सरकारों पर दबाव डाल रहा है। क्यूबा के अधिकारियों ने बार-बार वाशिंगटन के ऊर्जा प्रतिबंधों की निंदा करते हुए इसे नरसंहार और सामूहिक सजा का एक रूप बताया है। क्यबा के अधिकारियों का कहना है कि इससे रोजाना लंबे समय तक ब्लैकआउट, ट्रांसपोर्ट की कमी और आर्थिक गतिविधियों में रुकावटें आती हैं।

क्यूबा ईंधन आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर है। पिछले छह महीनों में क्यूबा को सिर्फ एक ऑयल टैंकर रूसी अनातोली कोलोडकिन मिला, जिसमें लगभग 100,000 टन कच्चा तेल है।

आधिकारिक सोर्स के मुताबिक, क्यूबा को सामान्य तरीके से काम करने के लिए हर महीने लगभग आठ फ्यूल टैंकर चाहिए होते हैं।

इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा के प्रति अमेरिकी नीति में संभावित बदलाव का संकेत देते हुए कहा कि यह आइलैंड देश हमारी तरफ आ रहा है। हालांकि, उन्होंने इस संबंध में और अधिक जानकारी नहीं दी।

ट्रंप ने यह बात बुधवार (स्थानीय समय) को नॉर्थ डकोटा के मेडोरा में थियोडोर रूजवेल्ट प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी के उद्घाटन समारोह में कही। उनकी यह बात थियोडोर रूजवेल्ट की विदेश नीति की विरासत और पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिका के प्रभाव को लेकर एक बड़ी चर्चा के दौरान आई।

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, "क्यूबा की बात करें तो, कई, कई दशकों के बाद, यह हमारी तरफ आ रहा है।"

राष्ट्रपति ने यह नहीं बताया कि उनका क्या मतलब था या क्यूबा के लिए किसी नई पॉलिसी का ऐलान नहीं किया। ट्रंप ने यह टिप्पणी थियोडोर रूजवेल्ट की विदेशों में अमेरिकी प्रभाव बढ़ाने में भूमिका की तारीफ करने के बाद किया, जिसमें पनामा नहर का निर्माण और स्पेनिश-अमेरिकी युद्ध का नतीजा शामिल है।

उन्होंने कहा कि लड़ाई के बाद, स्पेन ने क्यूबा और गुआम, फिलीपींस और प्यूर्टो रिको पर अपनी पकड़ छोड़ दी। फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्यूबा का छोटा सा जिक्र किया।

--आईएएनएस

केके/पीएम