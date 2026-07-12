काठमांडू: 'नए युग में चीन के नए चित्र' विषय पर कला प्रदर्शनी उद्घाटित

बीजिंग, 12 जुलाई (आईएएनएस)। 10 जुलाई को नेपाल की राजधानी काठमांडू के यूरो स्कूल में "नए युग में चीन के नए चित्र" विषय पर आधारित चित्रकला प्रदर्शनी का उद्घाटन और नेपाली प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के लिए आयोजित "मेरी आंखों में चीन" चित्रकला प्रतियोगिता के आठवें संस्करण का पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया।

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नेपाल में चीनी राजदूत चांग माओमिंग ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और भाषण दिया। नेपाल के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े 400 से अधिक प्रतिनिधि, शिक्षक और छात्र इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए।

अपने संबोधन में राजदूत चांग माओमिंग ने कहा कि यह कला प्रदर्शनी एक जीवंत सांस्कृतिक सेतु का काम करती है, जो नए युग में चीन के आधुनिकीकरण की उपलब्धियों को स्पष्ट रूप से दर्शाती है और उच्च गति रेलवे, अंतरिक्ष अन्वेषण, नई ऊर्जा उद्योगों और स्मार्ट जन-केंद्रित आजीविका सेवाओं में चीन की प्रगति को पूरी तरह से प्रस्तुत करती है।

उन्होंने यह भी कहा कि नेपाल में चीनी दूतावास छात्रवृत्ति, अध्ययन यात्रा ग्रीष्मकालीन शिविर और सहयोगी विद्यालय विनिमय कार्यक्रमों जैसे विभिन्न मंचों का लाभ उठाते हुए, नेपाली किशोरों के लिए संवाद और विकास के अधिक अवसर पैदा करेगा, ताकि चीन और नेपाल के बीच पारस्परिक लाभकारी सहयोग से नेपाल की युवा पीढ़ी को अधिक लाभ प्राप्त हो सके।

बता दें कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की 105वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में नेपाली युवाओं की चीन के आधुनिकीकरण की शानदार उपलब्धियों के प्रति दृष्टि को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया है और इसमें कई नेपाली किशोरों ने व्यापक रूप से भाग लिया है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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