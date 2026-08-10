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कृत्रिम बुद्धिमत्ता की दौड़ में चीन ने अद्वितीय लाभ प्रदर्शित किए: अमेरिकी मीडिया

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Aug 10, 2026, 05:13 PM
कृत्रिम बुद्धिमत्ता की दौड़ में चीन ने अद्वितीय लाभ प्रदर्शित किए: अमेरिकी मीडिया

बीजिंग, 10 अगस्त (आईएएनएस)। सीएनबीसी के एक हालिया लेख में कहा गया है कि चीनी एआई कंपनियां अग्रणी अमेरिकी प्रयोगशालाओं के साथ प्रदर्शन के अंतर को कम कर रही हैं, और कुछ क्षेत्रों में तो उनसे आगे भी निकल रही हैं।

वर्तमान में, दुनिया के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले ओपन-सोर्स मॉडल (डाउनलोड करने योग्य, संशोधित करने योग्य और स्वतंत्र रूप से तैनात करने योग्य मॉडल) सभी चीन से ही उत्पन्न हुए हैं। इसके अलावा, कई विशेषज्ञों ने कहा है कि चीन की रोबोटिक्स तकनीक भी विश्व स्तर पर अग्रणी है।

रिपोर्ट में तर्क दिया गया है कि चीनी एआई मॉडल अमेरिकी मॉडल्स की तुलना में अधिक लागत प्रभावी और प्रतिस्पर्धी विकल्प बन गए हैं। सेंटर फॉर ए न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी के प्रौद्योगिकी और राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यक्रम के वरिष्ठ फेलो डैनियल रेमलर ने कहा, "वर्तमान रुझानों के आधार पर, ऐसा लगता है कि विकासशील देशों के लिए चीनी एआई डिफॉल्ट विकल्प बन जाएगा।"

रिपोर्ट में टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल चेंज के प्रौद्योगिकी नीति निदेशक कीगन मैकब्राइड के हवाले से कहा गया है, "रोबोटिक्स, स्वायत्त वाहन और राष्ट्रीय शासन सहित कई क्षेत्रों में जहां एआई का उपयोग किया जाएगा, चीन को महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त है।" उन्होंने आगे कहा, "दीर्घकाल में, यदि विनिर्माण, रोबोटिक्स, स्वचालित वैज्ञानिक अवसंरचना और एआई-संचालित राष्ट्रीय कार्रवाई एआई से मूल्य प्राप्त करने के निर्णायक उपाय बन जाते हैं, तो चीन बहुत ही लाभप्रद स्थिति में होगा।"

लेख में विश्लेषण किया गया है कि चीन की एआई प्रणालियां वैश्विक स्तर पर अपनाई जाने वाली प्रणालियों और उनकी क्षमताओं में लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही हैं। अब मुख्य प्रश्न यह है कि क्या अमेरिका तेजी से परिपक्व हो रहे चीनी नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र से निपटने के लिए पर्याप्त तेजी से अनुकूलन कर सकता है। यह प्रणाली न केवल मॉडल प्रदर्शन में प्रगति कर रही है, बल्कि लागत, तैनाती, अनुकूलन, वित्तपोषण, मानक निर्धारण, डेवलपर द्वारा अपनाई जाने वाली प्रणालियों और वैश्विक प्रभाव सहित कई आयामों में व्यापक रूप से आगे बढ़ रही है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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