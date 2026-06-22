कतर के रास लाफान गैस प्लांट में धमाके के बाद 54 लोग घायल और 18 लापता

दोहा, 22 जून (आईएएनएस)। कतर के मुख्य प्राकृतिक गैस निर्यात इंफ्रास्ट्रक्चर में हुए एक धमाके में कम से कम 54 लोग घायल हो गए, जबकि 18 अन्य लोग लापता हैं।

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रविवार रात दुनिया के सबसे अहम एनर्जी हब में से एक, रास लाफान इंडस्ट्रियल एरिया में धमाका हुआ। यह धमाका तब हुआ जब इलाके में चल रहे झगड़ों की वजह से रुकी हुई फैसिलिटी में कामकाज फिर से शुरू करने की कोशिशें चल रही थीं। इस घटना के बाद बरजान गैस सप्लाई फैसिलिटी में जबरदस्त आग लग गई, जिसके बाद इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं।

सरकारी एनर्जी कंपनी कतर एनर्जी ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि एक्सपोर्ट टर्मिनल के कुछ हिस्सों को फिर से चालू करने का काम चल रहा था, तभी धमाका हुआ। कंपनी के मुताबिक, रविवार रात इसी काम के दौरान बरजान गैस सप्लाई फैसिलिटी में धमाका हुआ और आग लग गई।

नुकसान का आंकलन अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन कतर के गृह मंत्रालय ने बाद में पुष्टि की कि हताहतों की संख्या शुरू में बताई गई संख्या से कहीं अधिक है। अधिकारियों ने बताया कि धमाके में कम से कम 54 लोग घायल हुए, जबकि घटना के कई घंटों बाद भी 18 लापता कर्मचारियों की तलाश जारी थी।

बरज़ान फैसिलिटी कतर के गैस आधारभूत संरचना का एक अहम हिस्सा है, जिसकी उत्पादन क्षमता लगभग 1.4 बिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट सेल्स गैस प्रतिदिन है। इसका उत्पादन मुख्य रूप से घरेलू बिजली उत्पादन और डिसेलिनेशन प्लांट (खारे पानी को मीठा बनाने वाले प्लांट) को चलाने के लिए किया जाता है, जो इस सूखे खाड़ी देश में पानी की आपूर्ति करते हैं।

अधिकारियों ने बताया कि यह धमाका तब हुआ जब टेक्निकल टीमें इलाके में पहले आई रुकावटों के बाद कामकाज को फिर से शुरू करने की कोशिश कर रही थीं। हाल के टकराव के दौरान रास लाफान कॉम्प्लेक्स पहले भी प्रभावित हुआ था। इसमें मिसाइल हमले की खबरें भी शामिल थीं, जिनसे नुकसान हुआ और कामकाज को आंशिक रूप से बंद करना पड़ा।

इस सुविधा का संचालन कतर एनर्जी और अंतरराष्ट्रीय साझेदार मिलकर करते हैं। इसमें बड़ी एनर्जी कंपनी एक्सॉनमोबिल की भी थोड़ी हिस्सेदारी है, जिसने अभी तक इस पर कोई विस्तृत सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।

रास लाफान को लंबे समय से ग्लोबल लिक्विफाइड नेचुरल गैस (एलएनजी) सप्लाई की रणनीतिक रीढ़ माना जाता रहा है। इसमें लंबे समय तक किसी भी तरह की रुकावट का असर अंतरराष्ट्रीय एनर्जी मार्केट पर पड़ सकता है, खासकर एशिया और यूरोप में, जो कतर से होने वाले एक्सपोर्ट पर बहुत अधिक निर्भर हैं।

अधिकारियों ने धमाके की वजह का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है, जबकि इमरजेंसी और सिक्योरिटी टीमें घटनास्थल पर खोज और बचाव अभियान चला रही हैं। अधिकारियों ने अभी तक यह पुष्टि नहीं की है कि धमाका गलती से हुआ या बाहरी कारणों से।

यह घटना इलाके में बढ़ी हुई अस्थिरता के दौर में हुई है। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर पहले हुए हमलों ने व्यापक भू-राजनीतिक तनाव के बीच खाड़ी क्षेत्र की अहम एनर्जी सुविधाओं की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं।

--आईएएनएस

ओपी/एएस