कतर के रास लाफान गैस प्लांट में हुए धमाके पर भारत ने जताया खेद

दोहा, 22 जून (आईएएनएस)। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी में रविवार को हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है, जिसमें कई लोग झुलस गए या घायल हुए हैं और अधिकारियों के अनुसार कुछ लोग लापता बताए जा रहे हैं।

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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दूतावास ने कहा कि इस कठिन और चुनौतीपूर्ण समय में भारत का दूतावास और कतर में रह रहा पूरा भारतीय समुदाय कतर सरकार और वहां के लोगों के साथ एकजुटता में खड़ा है। दूतावास ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और लापता लोगों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना व्यक्त की।

दूतावास ने सहायता और जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी भी जारी की है।

रविवार रात, दुनिया के सबसे अहम एनर्जी हब में से एक, रास लाफान इंडस्ट्रियल एरिया में धमाका हुआ। यह धमाका तब हुआ जब इलाके में चल रहे झगड़ों की वजह से रुकी हुई फैसिलिटी में कामकाज फिर से शुरू करने की कोशिशें चल रही थीं। इस घटना के बाद बरजान गैस सप्लाई फैसिलिटी में जबरदस्त आग लग गई, जिसके बाद इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं।

सरकारी कंपनी कतर एनर्जी ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि एक्सपोर्ट टर्मिनल के कुछ हिस्सों को फिर से चालू करने का काम चल रहा था, तभी धमाका हुआ। कंपनी के मुताबिक, रविवार रात इसी काम के दौरान बरजान गैस सप्लाई फैसिलिटी में धमाका हुआ और आग लग गई।

नुकसान का आकलन अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन कतर के गृह मंत्रालय ने बाद में पुष्टि की कि हताहतों की संख्या शुरू में बताई गई संख्या से कहीं अधिक है। अधिकारियों ने बताया कि धमाके में कम से कम 54 लोग घायल हुए, जबकि घटना के कई घंटों बाद भी 18 लापता कर्मचारियों की तलाश जारी थी।

बरजान फैसिलिटी कतर के गैस आधारभूत संरचना का एक अहम हिस्सा है, जिसकी उत्पादन क्षमता लगभग 1.4 बिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट प्रतिदिन है। इसका उत्पादन मुख्य रूप से घरेलू बिजली उत्पादन और डिसेलिनेशन प्लांट (खारे पानी को मीठा बनाने वाले प्लांट) को चलाने के लिए किया जाता है, जो इस सूखे खाड़ी देश में पानी की आपूर्ति करते हैं।

हाल ही में यूएस-ईरान संघर्ष के दौरान रास लाफान कॉम्प्लेक्स पहले भी प्रभावित हुआ था। इसमें मिसाइल हमले की खबरें भी शामिल थीं, जिनसे नुकसान हुआ और कामकाज को आंशिक रूप से बंद करना पड़ा। इस सुविधा का संचालन कतर एनर्जी और अंतरराष्ट्रीय साझेदार मिलकर करते हैं। इसमें बड़ी एनर्जी कंपनी एक्सॉनमोबिल की भी हिस्सेदारी है।

--आईएएनएस

केआर/