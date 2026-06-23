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क्षमता से रणनीतिक साझेदारी तक: सीआरएफ ने भारत-लैटिन अमेरिका संबंधों को मजबूत करने का किया समर्थन

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 23, 2026, 09:40 AM
क्षमता से रणनीतिक साझेदारी तक: सीआरएफ ने भारत-लैटिन अमेरिका संबंधों को मजबूत करने का किया समर्थन

नई दिल्ली, 23 जून (आईएएनएस)। चिंतन रिसर्च फाउंडेशन (सीआरएफ) की बुलाई गई एक चर्चा के अनुसार, भारत और लैटिन अमेरिका के पास एक खास मौका है कि वे एक लंबे समय से नजरअंदाज किए गए संबंध को एक रणनीतिक साझेदारी में बदल सकें। खासतौर से यह ऐसे समय में बेहद जरूरी है, जब भू-राजनीतिक अनिश्चितता, आर्थिक बिखराव और रणनीतिक निर्भरता को लेकर बढ़ती चिंताओं के कारण वैश्विक सप्लाई चेन लगातार बदल रही हैं।

'भारत-लैटिन अमेरिका: द अनएक्सप्लॉरड पार्टनरशिप' शीर्षक वाली यह चर्चा सोमवार को नई दिल्ली में हुई। इसमें उरुग्वे, अर्जेंटीना, कोलंबिया, ग्वाटेमाला, पनामा और कोस्टा रिका के राजदूत, रणनीतिक समुदाय के शिक्षाविद और विशेषज्ञ शामिल हुए। इसमें भारत-लैटिन अमेरिका के संबंध से जुड़े जरूरी मुद्दों पर बातचीत हुई।

आधिकारिक बयान के अनुसार, चर्चा में इस बात पर जोर दिया गया कि भारत-लैटिन अमेरिका संबंधों से जुड़ी बातों को अपडेट करने की जरूरत है, ताकि हाल के सालों में हुए जरूरी विकास को बेहतर ढंग से दिखाया जा सके और राजनीतिक, आर्थिक, रणनीतिक और सामाजिक डोमेन में जुड़ाव के मौजूदा चैनलों को संस्था बनाया जा सके।

बयान में आगे कहा गया कि स्पीकर्स ने लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में उच्चस्तरीय बैठक और लगातार डिप्लोमैटिक आउटरीच के जरिए भारत की राजनीतिक उपस्थिति को मजबूत करने की अहमियत पर भी जोर दिया।

स्पीकर्स ने भारत की आने वाली ब्रिक्स अध्यक्षता और उरुग्वे की कम्युनिटी ऑफ लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन स्टेट्स (सीईएलएसी) की अध्यक्षता की ओर ध्यान दिलाया और इसे "दोनों प्लेटफॉर्म्स के बीच बातचीत और सहयोग को गहरा करने और एक ज्यादा स्ट्रक्चर्ड भारत-लैटिन अमेरिका साझेदारी को आगे बढ़ाने का मौका" बताया।

बयान में कहा गया, "हालांकि भारत और लैटिन अमेरिका को अक्सर ऐसे क्षेत्रों के रूप में बताया जाता है जहां अभी तक क्षमता का इस्तेमाल नहीं हुआ है। प्रतिभागियों ने इस बात पर जोर दिया कि इस क्षमता को अभी तक लगातार राजनीतिक जुड़ाव, संस्थागत सहयोग या अलग-अलग तरह की कमर्शियल साझेदारी में बदलना बाकी है।"

चिंतन रिसर्च फाउंडेशन की चर्चा का विषय भारत-लैटिन अमेरिका संबंधों को आकार देने वाले बदलते भूराजनीतिक और भू-आर्थिक माहौल था। इसमें हिस्सा लेने वालों ने "वैश्विक व्यापार के टूटने, सप्लाई चेन के प्रतिभूतिकरण, बढ़ते संरक्षणवाद और भू-राजनीतिक टूल के तौर पर आर्थिक निर्भरता के बढ़ते इस्तेमाल" पर बात की।

प्रतिभागियों ने कहा कि भारत और लैटिन अमेरिका के बीच संबंध अब एक ऐसे दौर में पहुंच चुके हैं, जहां पहले यह संबंध अपेक्षाकृत कम विकसित और सीमित था, लेकिन अब इसमें सक्रिय संवाद और नए अवसरों की खोज तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगला चरण “पूरकता” का होना चाहिए, जो भारत और लैटिन अमेरिकी क्षेत्र के बीच और गहरे सामंजस्य और सहयोग का मार्ग प्रशस्त करेगा।

बयान में कहा गया, “इस संदर्भ में भारत-लैटिन अमेरिका के बीच मजबूत जुड़ाव को मौजूदा साझेदारियों के विकल्प के रूप में नहीं, बल्कि रणनीतिक लचीलेपन, आर्थिक मजबूती और विविधीकरण को बढ़ावा देने के माध्यम के रूप में देखा गया।”

चिंतन रिसर्च फाउंडेशन में हुई चर्चा के दौरान लैटिन अमेरिका में चीन की व्यापक आर्थिक मौजूदगी और उसके प्रभावों पर भी विचार किया गया।

प्रतिभागियों के अनुसार, भारत को लैटिन अमेरिका को केवल चीन के साथ प्रतिस्पर्धा के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। इसके बजाय उसे अपनी तुलनात्मक ताकतों के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए, जिनमें मांग-आधारित सहयोग, क्षमता निर्माण, किफायती प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और स्थानीय विकास प्राथमिकताओं के अनुरूप साझेदारियां शामिल हैं।

इस दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि भारत लैटिन अमेरिका में लोकल प्रोडक्ट्स की वैल्यू बढ़ाने और घरेलू आर्थिक क्षमताओं को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा सकता है।

आगे कहा गया, "भारतीय कंपनियों की मौजूदगी को एक खास उदाहरण के तौर पर बताया गया, जिन्होंने एक अच्छी स्थानीय पहचान बनाई है और पारंपरिक व्यापार और निवेश से आगे बढ़कर योगदान दिया है।"

हालांकि, चर्चा के अनुसार, संभावनाओं को नतीजों में बदलने के लिए लगातार राजनीतिक ध्यान, इन संबंधों का मजबूत संस्थागत निजी क्षेत्र की ज्यादा भागीदारी और कुछ ही क्षेत्रों पर ध्यान देने की जरूरत होगी, जहां जल्द ही तरक्की हो सकती है।

चर्चा के दौरान इस बात पर भी जोर दिया गया कि भारत-लैटिन अमेरिका के संबंधों को अब विदेश नीति का सिर्फ एक छोटा हिस्सा नहीं समझना चाहिए। इसके साथ ही सुझाव दिया गया कि इसके बजाय, भू-राजनीतिक बदलाव और आर्थिक अनिश्चितता के इस दौर में, यह साझेदारी "व्यापार विविधीकरण, संसाधन सुरक्षा, तकनीकी सहयोग, मजबूत सप्लाई चेन और साउथ-साउथ सहयोग के ज्यादा संतुलित फ्रेमवर्क को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकती है।"

बयान में कहा गया, "आज चुनौती भारत-लैटिन अमेरिका के संबंधों की क्षमता को पहचानना नहीं है, बल्कि उस क्षमता को एक टिकाऊ, स्ट्रक्चर्ड और आपसी फायदे वाली रणनीतिक साझेदारी में बदलना है।"

सीआरएफ के अध्यक्ष शिशिर प्रियदर्शी ने फिर से कहा कि फाउंडेशन "मौजूदा कोशिशों को आगे बढ़ाने और संबंधों पर गहरी बातचीत, रिसर्च और चर्चा को आसान बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म देता रहेगा।"

--आईएएनएस

केके/एएस