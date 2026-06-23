क्रिवी रीह पर रूसी मिसाइल हमला, जेलेंस्की ने की रूस पर दबाव बढ़ाने और मदद तेज करने की अपील

नई दिल्ली, 23 जून (आईएएनएस)। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने क्रिवी रीह में हुए मिसाइल हमले के बाद एक बार फ‍िर रूस पर दबाव बढ़ाने और यूक्रेन की सुरक्षा के लिए जरूरी मदद में तेजी लाने पर जोर द‍िया। जेलेंस्की ने बताया कि हमले में तीन लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 से अधिक लोग घायल हुए हैं।

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यूक्रेन के राष्ट्रपति ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पोस्‍ट में कहा, "क्रिवी रीह में रूसी मिसाइल हमले के बाद हालात संभालने का काम जारी है। रूस ने शहर के नागरिक ढांचे को निशाना बनाया। राहत और बचावकर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है। दुख की बात है कि इस हमले में तीन लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। मैं उनके परिवारों और प्रियजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं।"

उन्‍होंने बताया क‍ि इस हमले में 20 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इनमें से तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को जरूरी चिकित्सा और सहायता दी जा रही है।'

यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा क‍ि रूस का हर हमला यह साबित करता है कि इस युद्ध को लेकर आक्रामक पक्ष पर डाला जा रहा दबाव अब भी पर्याप्त नहीं है। यह भी साफ दिखाता है कि वायु रक्षा से जुड़े समझौतों को लागू करने में होने वाली देरी और यूक्रेन तथा उसके लोगों की सुरक्षा के लिए जरूरी आपूर्ति पहुंचाने में होने वाली किसी भी देरी की कीमत लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है।

जेलेंस्की ने कहा क‍ि यह बहुत जरूरी है कि दुनिया इस बात पर चुप न रहे कि रूस ने अब तक इस युद्ध को खत्म करने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। कूटनीति, बैठकों और शांति की दिशा में उठाए गए हमारे सभी प्रस्तावों पर हमें रूस की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला है।

उन्‍होंने कहा कि रूस पर दबाव बढ़ाने की जरूरत है। दबाव बढ़ाना ही होगा, ताकि हालात बेहतर दिशा में बदल सकें। मदद करने वाले सभी लोगों का धन्यवाद।

इस दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने यूक्रेन की सुरक्षा सेवा (एसएसयू) के स्पेशल ऑपरेशंस सेंटर 'अल्फा' दिवस पर स्पेशल ऑपरेशंस सेंटर 'अल्फा' के सैनिकों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने युद्ध के दौरान रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया है। जेलेंस्की के मुताबिक अल्फा यूनिट की लंबी दूरी की कार्रवाइयों का असर रूस के अंदर तक महसूस किया जा रहा है और आगे भी कई सफल ऑपरेशन होने वाले हैं।

--आईएएनएस

एवाई/वीसी