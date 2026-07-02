कनाडा में मौसम की दोहरी मार: कहीं गर्मी तो कहीं बाढ़ से लोग तबाह

टोरंटो, 2 जुलाई (आईएएनएस)। कनाडा मौसम की दोहरी मार झेल रहा है। देश के बड़े हिस्से में 'हीट डोम' के कारण भीषण गर्मी पड़ रही है, जबकि कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश और बाढ़ ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है।

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स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भीषण गर्मी के चलते लाखों कनाडाई नागरिक हीट अलर्ट के दायरे में हैं। एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज कनाडा ने ओंटारियो, क्यूबेक, प्रेयरी क्षेत्र और नॉर्थवेस्ट टेरिटरीज के कई हिस्सों के लिए हीट वार्निंग जारी की है। इन इलाकों में दिन का तापमान और उमस सामान्य से काफी अधिक दर्ज की जा रही है।

ओंटारियो सबसे अधिक प्रभावित प्रांतों में शामिल है, जहां लंबे समय से गर्म और उमस भरा मौसम बना हुआ है। दक्षिण-पश्चिमी ओंटारियो के कई इलाकों में दिन के समय तापमान लगातार ऊंचा बना हुआ है और रात में भी लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। वहीं, पूर्वी ओंटारियो के निवासियों को दिन के सबसे गर्म समय में घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है।

सिंहुआ न्यूज एजेंसी के अनुसार, मौसम विभाग ने हीट अलर्ट वाले क्षेत्रों के लोगों से पर्याप्त पानी पीने, दोपहर के समय कठिन शारीरिक गतिविधियों से बचने और बुजुर्गों, छोटे बच्चों तथा अत्यधिक गर्मी के प्रति संवेदनशील लोगों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है।

उधर, भीषण गर्मी और अस्थिर मौसम के संयुक्त प्रभाव से कई क्षेत्रों में तेज आंधी-तूफान और उससे जुड़ी अन्य प्राकृतिक आपदाओं का खतरा भी बढ़ गया है।

राजधानी ओटावा में बुधवार को कनाडा दिवस के समारोह भी खराब मौसम की भेंट चढ़ गए। भारी तूफान और स्थानीय स्तर पर आई बाढ़ के कारण दोपहर के कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। इनमें स्नोबर्ड्स एरोबैटिक टीम का बहुप्रतीक्षित फ्लाईपास्ट भी शामिल था।

वहीं, देश के मध्य भाग में स्थित मैनिटोबा के पार्कलैंड क्षेत्र में सप्ताह की शुरुआत में हुई मूसलाधार बारिश ने गंभीर बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी। पश्चिमी मैनिटोबा के डॉफिन शहर में तेजी से बिगड़ते हालात को देखते हुए बुधवार को स्थानीय आपातकाल घोषित कर दिया गया।

--आईएएनएस

केआर/